BHXH Việt Nam chủ động tham gia giải quyết thiếu thuốc, tồn đọng chi phí BHYT

Trong thời gian còn lại của năm nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) còn tồn đọng các năm trước. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng chủ động tham gia cùng ngành y tế trong đấu thầu, mua sắm thuốc khi các hợp đồng sắp hết hạn, hạn chế tối đa trình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành về thực hiện chính sách BHYT, với trọng tâm là giải pháp của cơ quan BHXH trong tham gia giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; xử lý dứt điểm tồn đọng chi phí khám chữa bệnh BHYT các năm trước còn lại.

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, tính tới hết tháng 10 vừa qua, có 20 tỉnh thành sử dụng dự toán khám chữa bệnh BHYT cao hơn bình quân cả nước; một số địa phương đã sử dụng trên 85% dự toán cho cả năm. Ông Phúc lưu ý BHXH các địa phương này cần phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh các giải pháp giám sát, kiểm soát chi phù hợp.

Về đấu thầu thuốc, vật tư y tế hàng năm, ông Phúc cho biết, thời gian qua, việc cơ quan BHXH tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế đem lại hiệu quả nhiều mặt. Với sự tham gia của cơ quan BHXH trong đấu thầu, đã góp phần kiểm soát giá thuốc, phân bổ số lượng thuốc vào các nhóm, hạn chế việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa hợp lý; giảm tình trạng giá thuốc cao bất hợp lý, đặc biệt đối với các thuốc có hàm lượng không phổ biến có giá cao bất thường. Qua đó tiết kiệm được nhiều tỷ đồng, hướng tới mục tiêu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc chất lượng với mức giá hợp lý.

Về giải quyết tồn đọng chi phí khám chữa bệnh BHYT từ các năm trước, theo ông Phúc, đây là những chi phí phát sinh vượt dự toán; vượt định mức kinh tế kỹ thuật; vượt tổng mức thanh toán được chấp thuận thanh toán sau khi thẩm định, xin ý kiến cơ quan chức năng.

Theo quy định, cơ quan BHXH chỉ có thể quyết toán các chi phí được cơ sở y tế đề nghị thanh toán cùng với các hồ sơ đúng, đủ. Với các chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh do nguyên nhân khách quan, đặc thù, cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở y tế xác định rõ nguyên nhân. Sau khi giám định các chi phí này, cơ quan BHXH mới có căn cứ để đưa vào quyết toán, hoặc xin ý kiến của các cơ quan chức năng tháo gỡ.

Do đó, có một số chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt định mức, vượt dự toán được các cơ sở y tế đề nghị thanh toán, nhưng chưa đủ hồ sơ, chưa giải trình được lý do nên cơ quan BHXH chưa thanh quyết toán. “Đây không phải là nợ đọng của BHXH Việt Nam, hầu hết các trường hợp trên do chưa đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện để thanh quyết toán. BHXH các tỉnh và các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp để có hướng giải quyết dứt điểm”, ông Phúc nói.

Giải quyết tồn đọng trong năm nay

Các đơn vị liên quan, BHXH các địa phương cũng cho biết, tình trạng chi vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán vẫn xảy ra ở nhiều bệnh viện; công tác tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại một số địa phương còn vướng mắc. Đặc biệt, việc thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt của các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất trong thực tiễn đã phát sinh vướng mắc, bất cập, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số địa phương ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh BHYT...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, năm nay còn hơn 1 tháng, các đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Hoà yêu cầu các đơn vị liên quan, BHXH các địa phương xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển người tham gia BHYT; kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ.

Về công tác đấu thầu, thanh toán thuốc BHYT, ông Hòa nhắc BHXH các địa phương theo dõi sát tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu, để có ý kiến kịp thời. Tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm không đúng quy định. BHXH các địa phương cũng được yêu cầu tập trung hướng dẫn và có văn bản giải quyết các chi phí đề nghị quyết toán phát sinh trước năm 2021 còn tồn đọng; thực hiện quyết toán năm 2022 và ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2023; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân đi khám, chữa bệnh BHYT.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng năm nay, cả nước có trên 119 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT,tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi quỹ BHYTtăng hơn 17% và đã sử dụng hơn 79% dự toán chi cho cả năm nay.