Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ra mắt hệ thống chẩn đoán sớm và điều trị bệnh tim mạch, thần kinh

Ngày 29 /11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ra mắt hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) INNOVA IGS hai bình diện hiện đại. Đây là hệ thống công nghệ tiên tiến giúp chụp mạch máu ở 2 góc chiếu khác nhau cùng lúc với hình ảnh rõ nét, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI . Qua đó, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương, nhờ đó chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về tim mạch và thần kinh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe người dân

Tại Việt Nam, các bệnh lý về tim mạch và đột quỵ đang ngày càng gia tăng, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Những năm gần đây, khu vực miền Tây xuất hiện nhiều trường hợp đột quỵ ở người trẻ, đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế tại địa phương. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, trong 5 năm (từ năm 2019 – 2024) đã tiếp nhận hơn 367.855 lượt khám ngoại trú và 18.806 người bệnh nội trú liên quan đến các bệnh tim mạch, thần kinh.

TS.BS. Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ: “Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm hơn 30% số ca tử vong từ các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Trước đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã ứng dụng rộng rãi kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch và thần kinh. Trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bệnh viện đầu tư thêm hệ thống DSA INNOVA IGS 2 bình diện hiện đại giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị nội mạch, hỗ trợ người bệnh trong khu vực Tây Nam Bộ có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển đến bệnh viện tuyến trên”.

BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Khoa Can thiệp nội mạch – Nội tim mạch của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, hệ thống DSA INNOVA IGS 2 bình diện hiện đại có kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, quá trình chụp mạch máu chỉ cần một vết kim nhỏ ở vùng bẹn hoặc cổ tay, ít gây đau đớn, giảm nguy cơ chảy máu và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Hơn nữa, hệ thống DSA 2 bình diện hiện đại của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn có độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp 4 lần so với các máy DSA truyền thống, giúp phát hiện chi tiết các tổn thương nhỏ nhất. Hệ thống DSA 2 bình diện còn hạn chế liều chiếu tia, giảm thiểu sự hấp thu tia X cho bác sĩ và người bệnh, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội mà vẫn an toàn. Đồng thời, DSA 2 bình diện còn tích hợp phần mềm hỗ trợ can thiệp chuyên sâu để thay van động mạch chủ qua da, phần mềm hỗ trợ can thiệp động mạch não 3D và can thiệp động mạch vành, giúp bác sĩ xử lý các ca bệnh phức tạp với độ chính xác cao, nâng cao độ an toàn và chất lượng hình ảnh chụp.

Bệnh viện cũng phát triển và phối hợp nhịp nhàng các quy trình chuyên môn như Code Blue (cấp cứu ngưng tim, ngưng thở), Code Stemi (cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp) và Code Stroke (cấp cứu đột quỵ cấp) giúp ứng dụng công nghệ cao vào cấp cứu và điều trị các ca bệnh khẩn cấp. Đặc biệt, hệ thống xe cấp cứu và đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng 24/7, đảm bảo sự an toàn và tiếp nhận kịp thời người bệnh.

Trong suốt hơn 17 năm thành lập và phát triển, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long luôn cam kết cung cấp dịch vụ y tế chuẩn mực đến khách hàng, hoàn thiện sứ mệnh tận tâm chăm sóc người bệnh, chung sức vì sức khỏe cộng đồng.