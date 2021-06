Bệnh nhân COVID-19 chở vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng bán đã tới những đâu?

TPO - Ngoài bỏ vải cho chợ đầu mối và chợ Hoà Khánh thì chiếc xe 28C-055.76 còn bán lẻ trên xe ô tô cho người mua ở rất nhiều nơi.

Chiều nay (18/6), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19 và một bệnh nhân Nghệ An có lịch trình di chuyển nhiều nơi tại Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân P.S.K., 48 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ngày 9/6, vợ bệnh nhân là V.T.H từ Nghệ An vào Đà Nẵng, ở tại nhà bà Th. (khu chung cư Hòa Xuân, đường Văn Tiến Dũng) để đi buôn bán quả vải. Trước ngày 9/6, bà H. chỉ ở Nghệ An, không đi Bắc Giang, chỉ thuê xe chở hàng từ Bắc Giang đến Nghệ An sau đó vào Đà Nẵng. Tối ngày 10/6, bà bắt đầu về lại Nghệ An.

Chiều 11/6, bệnh nhân P.S.K cùng vợ và cháu G.H.T đi Bắc Giang, đến nhà vợ chồng anh N., chị H. ở Cẩm Đình (Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang) để mua vải và ở lại nhà chị H. 1 đêm. Được biết xã này không có ca bệnh trong vòng 14 ngày gần đây, địa phương không thuộc diện đang áp dụng theo chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg.

Lúc 15g30 ngày 12/6, ba người đi xe tải chở vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng, đến Đà Nẵng khoảng 9h30 sáng ngày 13/6. Từ đó đến 19h cả ba tới chợ đầu mối Hòa Cường bỏ vải cho người buôn tại chợ và bán vải trên xe ô tô cho người mua lẻ. Từ 20h đến 21h, ba người đến bán vải tại chợ Hòa Khánh. Tại đây, có gặp vợ chồng chị Tr. và 2 con. Sau đó bệnh nhân P.S.K và cháu G.H.T đi ăn ốc gần chợ, ăn mỳ Quảng tại quán Thanh Trà, đường Nguyễn Cảnh Chân ngã 3 gần chợ, ăn trứng gà và uống bia tại quán đối diện Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng gần chợ đêm. Đến khuya ba người đi xe tải về Bắc Giang.

Ngày 17/6, nghe tin chị H. ở Bắc Giang dương tính với COVID-19 nên đến Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân (Nghệ An) khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân P.S.K dương tính; vợ và cháu G.H.T chưa có kết quả.

BCĐ cũng cho biết thêm, ngoài bỏ vải cho chợ đầu mối và chợ Hoà Khánh thì chiếc xe 28C-055.76 còn bán lẻ trên xe ô tô cho người mua lẻ tại một số địa điểm như 57 Trường Chinh, cổng ra Trung tâm triển lãm, 7 Trường Chinh, nút giao Tôn Đức Thắng - Tân Trào - Yên Thế, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc...

BCĐ yêu cầu những ai có mua vải hoặc có tiếp xúc với gia đình bệnh nhân P.S.K tại những nơi như thông báo ở trên thì nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.V.H (59 tuổi, trú quận Thanh Khê) là bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 1, 3, 5, 7, 9/6, bệnh nhân ở nhà phụ bán cơm với vợ, không đi đâu. Riêng ngày 15/6, lúc 16h30 -17h có đi mua đồ gỗ cũ tại chợ Tân Chính (tiệm bán cửa sắt cũ ngay bùng binh cũ tại ngã ba Huế, quận Thanh Khê), đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Ngày 2, 4, 6, 8, 10/6, bệnh nhân đi làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân, làm theo ca 24 giờ nghỉ 24 giờ. Ngày nghỉ hay phụ vợ bán cơm tại đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại quán chị Th. trước cổng Công ty. Các buổi sáng thường ăn tại quán mì quảng Phú Chiêm (đường Lê Huy Đình giao Bế Văn Đàn) và ăn tại quán bún kiệt 421 Lê Duẩn, buổi trưa và buổi tối về nhà mang cơm lên công ty để ăn.

Riêng ngày 6 và 10 có tiếp nhận 2 xe nhập hàng từ TPHCM đến Đà Nẵng (trên mỗi xe có 3 người từ TP. HCM) đến nhập hàng vào kho trong công ty. Tại đây bệnh nhân có hướng dẫn chỉ vị trí cho lái xe và công nhân bốc xếp hàng vào kho. Sau khi bốc xếp hàng hoá xong lái xe về lại TP HCM. Đặc biệt, ngày 10/6, trong số 3 người từ TP. HCM vận chuyển hàng ra công ty có trường hợp BN 12190 N.V.V là 1 trong 2 tài xế lái xe. Trường hợp này được phát hiện dương tính vào ngày 15/6.

Ngày 11, 13, 15, 17/6, bệnh nhân ở nhà phụ bán cơm với vợ, không đi đâu. Ngày 17/6, lúc 7h30 có ăn bún tại kiệt gần kiệt 407 (gần Trạm Y tế Tân Chính), có đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Ngày 12,14,16,18/6 đi làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân,thường xuyên uống cà phê (chị Th.) trước cổng công ty, sáng thường ăn tại quán mì quảng Phú Chiêm (đường Lê Huy Đình giao Bế Văn Đàn) và ăn tại quán bún kiệt 421 Lê Duẩn. Ngày 16/6 có đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Ngày 18/6, Công ty yêu cầu lấy mẫu cho tất cả nhân viên trong công ty tại Bệnh viện Gia Đình, bệnh nhân có kết quả dương tính.