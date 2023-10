Bến Tre tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển

TPO - Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Theo đó, khu vực sạt lở, xâm thực nghiêm trọng trên địa bàn xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri) với tổng chiều dài khoảng 4,7 km làm ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân và 15 căn nhà ở gồm: sập hoàn toàn 4 căn, phải di dời đến nơi an toàn 11 căn. Đồng thời, làm hư hỏng hoàn toàn 100 mét đường bê tông; sạt lở hoàn toàn 650 mét bờ bao; diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 535 ha. Trong đó, riêng đất rừng phòng hộ ven biển từ năm 2004 đến nay mất 16 ha và thiệt hại hoàn toàn 45 ha hoa màu của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Thực hiện việc sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm. Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó, xử lý, khắc phục sạt lở. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri và các đơn vị có liên quan tổ chức lập phương án xử lý khẩn cấp sạt lở đúng theo quy định của pháp luật hiện hành để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về hiện trạng sạt lở bờ sông Giao Hòa, đoạn thuộc xã Giao Long và xã An Hóa (Châu Thành).

Khu vực bờ sông Giao Hòa đoạn qua địa bàn 2 xã Giao Long, An Hóa có tổng chiều dài khoảng 800m; trong đó, sạt lở làm mất một đoạn dài 45m tuyến đường cấp huyện dọc sông, phải dừng lưu thông các phương tiện giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Sạt lở đã gây hư hỏng một số đoạn kè và các công trình, cơ sở hạ tầng hiện có như cầu An Hóa, tuyến đường QL 57B. Khu vực bị sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hơn 300 hộ dân, trong đó có 26 hộ dân phải buộc di dời khẩn cấp.

Theo Sở NN&PTNT Bến Tre, hiện tại, số điểm sạt lở bờ sông, bờ biển ít phát sinh mới, tuy nhiên mức độ sạt lở có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, sạt lở sâu hơn vào trong đất liền, chiều dài sạt lở tăng. Những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở như bờ biển huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú; khu vực cồn Tam Hiệp, huyện Bình Đại; cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách; cồn Thành Long, huyện Mỏ Cày Nam; khu vực ven các sông lớn.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn khoảng 13km bờ sông và 8,5km bờ biển đang bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng cần được bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình, ước tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, mức độ nhanh hơn gây mất đất sản xuất, mất rừng phòng hộ,... ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, dân sinh nhất là đối với các huyện ven biển. Theo thống kê, toàn tỉnh có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 134 km.