Bé trai bán vé số lọt cống thoát nước ở Bình Dương

Chỉ 5 phút sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, quân sự và người dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã phối hợp giải cứu an toàn bé trai bị lọt cống thoát nước

Ngày 14-9, thượng tá Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng cứu hộ đã phối hợp giải cứu thành công một bé trai bán vé số lọt xuống cống thoát nước.

Theo thượng tá Hoàng Tiền Phương, trước đó, vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 13-9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh nhận tin báo của người dân về việc một bé trai lọt cống thoát nước do mưa gây ngập sâu tại đường Ngô Quyền, thuộc khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

Sau đó, trung tâm đã nhanh chóng chuyển thông tin đến Công an huyện Dầu Tiếng để triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Chỉ 5 phút sau, lực lượng công an, quân sự và người dân đã phối hợp giải cứu an toàn bé trai. Hiện miệng cống đã được rào chắn an toàn.

Trong đêm 13-9, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng mưa lớn, một số nơi nước ngập sâu, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt