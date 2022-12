Bắt thêm một bị can trong vụ ngư dân bị 'tra tấn' trên biển

TPO - Liên quan ngư dân bị 'tra tấn' bằng kìm trên biển, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đây là bị can thứ 4 liên quan đến vụ án bị bắt tạm giam.

Bị can Tâm là người đi chung tàu và có tham gia đánh anh T. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Như Tiền Phong thông tin, ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, công an cũng thông tin kết quả giám định thương tật của nạn nhân T.V.T (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) là 48%. Được biết, Cơ quan CSĐT cũng đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để vụ án hoàn thành điều tra trong thời gian sớm nhất và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh. Tân Lộc