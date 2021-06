Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

TPO - Trong quá trình công tác, ông Bùi Mạnh Hùng, cán bộ thuộc quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị tố cáo nhận tiền “chạy" dự án nhưng không thực hiện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với cựu cán bộ này.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Mạnh Hùng (SN1977, ngụ tại KP6, phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ông ông Bùi Mạnh Hùng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà N.T.H.L. (SN 1972, ngụ tại phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) số tiền hơn 400.000.000 đồng.

Ông Bùi Mạnh Hùng, nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; nguyên trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình công tác đã bị nhiều công dân tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài trường hợp của Bà N.T.H.L, ông Hùng còn bị tố cáo đã nhận của ông L.D.H. 2 tỉ đồng với lời hứa sẽ giúp ông L.D.H. được chính quyền giao đất, đầu tư một dự án khu dân cư rộng 13,3 ha ở huyện Long Thành nhưng sau đó không thực hiện được.

Tháng 8/2020, ông Hùng đã bị UBND tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác. Đến ngày 12/11/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Ngày 31/5/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.