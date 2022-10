Bắt Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bắc Giang

TPO - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Việt Yên để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân sách gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Việt Yên; khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Xuân Lưu (SN 1978, hiện là Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Việt Yên) về tội danh nêu trên.

Trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên, bị can Vũ Xuân Lưu có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của đại diện chủ đầu tư đối với công trình dịch chuyển đường dây điện chiếu sáng, thông tin đường vành đai IV thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang. Bị can Lưu không phát hiện việc nhà thầu thi công sai thiết kế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội liên quan đến công trình xây dựng trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.