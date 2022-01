Bắt kẻ giả danh phó trưởng phòng CSGT 'vòi tiền' doanh nghiệp

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), là đối tượng thiết lập sàn giao dịch số MKC.