Bắt ổ nhóm tội phạm do 'Lực Khả' cầm đầu

TPO - Nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn có hành vi cưỡng ép, đe dọa và ép các đơn vị doanh nghiệp phải sử dụng các dịch vụ do các đối tượng 'Lực Khả' điều hành.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an thị xã Quảng Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 đối tượng do có nhiều dấu hiệu bảo kê, tranh giành địa bàn hoạt động.

Trước đó, ngày 22/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Yên phát hiện Đinh Văn Lực (hay còn gọi là Lực Khả, SN 1988, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên) và một số đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung công nhân tại công trường xây dựng thuộc xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Quảng Yên đã ra lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đối với cả 4 đối tượng.

Được biết, Đinh Văn Lực từng có 4 tiền án khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau đó, Lực đã tham gia góp vốn và điều hành 3 công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vật liệu xây dựng, vận tải, làm việc chủ yếu trong các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Đại úy Nguyễn Cao Cường, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Quảng Yên cho biết: Đối tượng Đinh Văn Lực có nhiều tiền án, tiền sự đã tập trung cấu kết với một số đối tượng khác có nhiều tiền án, tiền sự để thực hiện một số các hoạt động làm ăn trong khu công nghiệp. Nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn có hành vi cưỡng ép, đe dọa và ép các đơn vị doanh nghiệp phải sử dụng các dịch vụ do các đối tượng này vận hành.

Nhận thấy nhóm đối tượng trên có nhiều dấu hiệu bảo kê, tranh giành địa bàn hoạt động, Công an thị xã Quảng Yên đã tiến hành khám xét, tổng kiểm tra hành chính nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm khác có liên quan đối với tất cả các đối tượng trong nhóm do Đinh Văn Lực cầm đầu. Kết quả cho thấy nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh, không tuân thủ pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, quy định về điều kiện ANTT và PCCC. Cá biệt còn phát hiện 3 đối tượng lái xe cho công ty do Lực cầm đầu dương tính với ma túy.

Sau khi nhóm đối tượng chuyên gây rối trong các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên bị bắt giữ, hoạt động của các doanh nghiệp và công nhân trên địa bàn đã ổn định trở lại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sớm truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.