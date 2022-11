Bắt ổ nhóm chuyên trộm két sắt của đền, chùa

TPO - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ổ nhóm gồm 6 thanh thiếu niên đã thực hiện 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Ngày 24/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lớn liên quan đến ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ để cạy phá két trộm tiền và tài sản.

Theo đó, từ đầu tháng 9/2022 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và vùng lân cận liên tục xảy ra các vụ mất trộm két sắt tại các đền, chùa, nhà thờ, gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 20/11/2022, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp Công an phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò và Công an xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Tiến Kiên (SN 2000), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2004), Lê Đức Quang (SN 2001), N.T.T (SN 2006), cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và N.H.V (SN 2007, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc).

Đây là các đối tượng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy. Tất cả đều trong diện quản lý của Công an huyện Nghi Lộc và các địa phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu tháng 8/2022 đến nay, nhóm đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi theo từng cặp để nắm tình hình đền, chùa, nhà thờ tại địa bàn trong và ngoài huyện vào buổi ngày để nắm tình hình cụ thể.

Đêm tới, các đối tượng này sẽ đột nhập vào cắt khóa cửa, cạy phá két sắt hoặc trộm két đưa ra khu vực vắng người qua lại để phá két lấy tiền, tài sản tiêu xài cá nhân.

Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được các đối tượng đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ: 10 két sắt, 8 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 2 kìm cắt sắt, 2 xà bạy, 2 búa đinh, 01 dao nhọn, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác liên quan.