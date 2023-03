Bắt nữ giám đốc chi hơn 13 tỷ đồng mua hóa đơn xăng dầu khống

TPO - Để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, Nguyễn Thị Huệ (SN 1962), giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Đại Phát ở Bắc Giang đã liên kết và mua số lượng lớn hóa đơn với nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Huệ với vai trò là giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Đại Phát (một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng, đặt tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã móc nối với Nông Ngọc Khiêm (SN 1981), Trưởng cửa hàng xăng dầu số 14 ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đặt vấn đề mua hóa đơn khống.

Sau đó, Khiêm đã liên hệ với 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hình thành đường dây mua bán hóa đơn khống. Trong năm 2022, một số cửa hàng xăng dầu kể trên đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho công ty TNHHMTV Tùng Đại Phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã lần lượt làm rõ, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.