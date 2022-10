Bắt nhóm đối tượng đột nhập vào nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk

TPO - Đến cuối chiều 14/10, cảnh sát đã bắt giữ được 3 nghi phạm đột nhập vào nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk để trộm cắp tài sản, rồi đe dọa chủ nhà rồi tẩu thoát vào sáng cùng ngày.

Tối 14/10, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt giữ được nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông V.V.M. (thị xã Buôn Hồ). Ông M. đang là Chủ tịch UBND một huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông M.

Sau 4 giờ vào cuộc quyết liệt, khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được một đối tượng liên quan đến vụ việc. Cho đến khoảng 16h30 phút, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

Chiều cùng ngày, ông M. cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng 14/10. Thời điểm này, ông đang đi làm, chỉ có một mình vợ ông ở nhà. Sau khi đột nhập vào nhà, bị phát hiện, nhóm đối tượng quay sang đe dọa vợ ông M để tẩu thoát.

Theo chia sẻ của gia chủ, tài sản bị mất không nhiều, tại khu vực gần nhà ông M, có 1 chiếc ô tô nghi của nhóm đối tượng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.