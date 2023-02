Bắt nhóm chuyên tiêu thụ xe máy SH trên facebook

TPO - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe SH trên hội nhóm facebook mua bán xe không giấy tờ.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1993) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm trên facebook “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”, mua bán xe máy do các đối tượng trộm cắp.

Các đối tượng trong nhóm sử dụng tài khoản giả để trao đổi và mua bán qua tài khoản ngân hàng. Xe được giao tại nơi vắng vẻ để tránh bị phát hiện.

Quá trình xác minh, Nguyễn Mạnh Cường đăng hình ảnh xe lên hội nhóm trên, khi khách có nhu cầu sẽ nhắn tin trao đổi. Đêm 6/1, Cường bị bắt giữ khi đang giao xe SH BKS 15B2 - 352.98 tại cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của Cường phát hiện 9 xe máy Honda SH và 2 xe Honda Wave là tang vật trong vụ trộm cắp. Bước đầu Cường khai nhận đã mua xe của đối tượng Hoàn (có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định người bán xe cho Hoàn là Nguyễn Công Tiến (SN 1994, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) có 3 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.