Hà Nội: Bắt ổ nhóm trộm hàng chục xe máy ban đêm

TPO - Một ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy vào ban đêm ở Hà Nội vừa bị cơ quan công an bóc gỡ.

Ngày 23/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Phạm Khắc Kiên (SN 1978, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Phạm Văn Hoàng (SN 2000, cùng trú Tiên Lãng, Hải Phòng), Phạm Văn Nam (SN 1965, trú tại Thái Thuỵ, Thái Bình) và Nguyễn Đức Quang (SN 1977, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội - 2 tiền án về tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Nguyễn Văn Thế (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) về tội “Trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Năm 2020, Phạm Khắc Kiên cùng em vợ là Phạm Văn Hoàng thuê nhà trọ ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để cùng nhau trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ban đêm, Kiên và Hoàng đi xe máy lượn lờ quanh khu vực quận Tây Hồ tìm kiếm những nhà có sơ hở, dùng kìm thuỷ lực phá khoá trộm cắp tài sản. Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt, 2 đối tượng đã trộm cắp hàng chục xe máy.

Điển hình, ngày 1/11, Kiên và Hoàng phá khoá ngôi nhà trên đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, lấy trộm 6 chiếc xe máy. Ngày 7/11, 2 đối tượng lấy 5 xe máy tại ngôi nhà phố Từ Hoa, phường Quảng An… mang về nhà trọ tháo BKS để bán. Ngoài xe máy, các đối tượng còn tiện tay bê luôn các tài sản có giá trị khác như tivi...

Cơ quan công an làm rõ, số tài sản trộm cắp được bán cho Phạm Văn Nam, Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Văn Thế.

Hiện cơ quan công an thu giữ 13 xe máy, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.