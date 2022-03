Bất ngờ về đối tượng giết người tình rồi phân xác phi tang

TPO - Ông Phạm Văn Năm bố của Phạm Văn Dũng (nghi phạm giết người tình rồi phân xác phi tang ở Ninh Bình) cho biết, từng nghiện ma túy, từng có vợ nhưng đã ly hôn. Mỗi lần ra khỏi nhà ông đều phải nhốt Dũng trong nhà rồi khoá trái cửa.

Ông Năm cho biết, ông thường đi trông ao cá cho người quen cách nhà ở vài trăm mét, thi thoảng về nấu cơm cho Phạm Văn Dũng (SN 1985) ăn rồi lại đi làm tiếp. "Mỗi lần đi ra khỏi nhà tôi khóa trái cửa, chỉ có Dũng ở trong nhà. Mỗi khi bạn gái nó đến thì phải gọi điện tôi về mở cửa thì mới vào được", ông Năm nói.

Trưa hôm xảy ra án mạng, ông Năm ăn cơm xong rồi đi làm tiếp. Đến chiều, ông trở về nhà không thấy chị T. đâu, chỉ thấy chiếc xe máy của chị T. nên hỏi Dũng. Lúc này, Dũng trả lời rằng chị T. đã tự đi taxi về Tam Điệp. Sau đó 2 ngày, ông Năm về lại nhà mở cửa ra không thấy chiếc xe máy lại tiếp tục hỏi Dũng. Dũng bảo đã đưa xe máy ra địa điểm cách nhà vài trăm mét cho chồng chị T.

"Thấy nhà cửa có nhiều xáo trộn vì con trai tôi không bao giờ dọn dẹp. Phát hiện nền nhà nhơ nhớp, có mùi lạ, không thấy cái xô màu đỏ đâu tôi hỏi Dũng thì nó bảo dùng lấy nước, sau đó không nói ở đâu", ông Năm nhớ lại.

Bằng linh tính của người làm bảo vệ dân phố, ông Năm liền ra khỏi nhà khóa trái cửa lại rồi lên thẳng công an trình báo. "Tôi đưa chìa khóa cho công an để họ đến kiểm tra nhà cửa, yêu cầu phải còng tay nó và tôi cứ ngồi lại đồn, có gì gọi thì tôi sẽ về. Sau đó công an về nhà tôi kiểm tra đã phát hiện sự việc", ông Năm kể.

Phát hiện căn nhà có nhiều bất thường, ông Năm đã khóa trái cửa sau đó đến trình báo công an đến khám xét thì phát hiện sự thật kinh hoàng.

Anh M. một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án mạng cho hay, vợ chồng Dũng mới ly hôn, người vợ đưa con về quê ở Tuyên Quang sinh sống. Thời gian về sinh sống tại ngôi nhà của chị gái, Dũng không có quan hệ với hàng xóm. Bạn gái của Dũng thi thoảng đến nhưng không ai có thông tin về chị này.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cho biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy, từng giữ cấp bậc đại úy trong quân đội nhưng đã bị cho ra khỏi ngành. Dũng từng có vợ, nhưng cưới được một thời gian thì ly dị.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị N.T.T. (đã có chồng, hiện làm thuê tại TP Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị P.T.T. (chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về TP Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý. Lúc này, Dũng và chị T. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị T. ở tại nhà). Đến khoảng 18h45 cùng ngày, hai người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi chị nằm im, ngừng thở.

Sáng 24/3, Dũng đem thi thể nạn nhân cho vào nồi (loại nồi nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa 25/3, Dũng phân xác nạn nhân bỏ vào hai thùng nhựa (có sẵn tại nhà) kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Ngày 27/3, bố đẻ của Dũng phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe mô tô của chị T. nhưng không thấy người đâu. Nghi ngờ Dũng đã giết chị T. nên ông Năm đã đến cơ quan công an để trình báo.