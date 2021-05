Bất ngờ phát hiện xác ướp Ai Cập mang thai và những điều vô cùng bí ẩn

Dây an toàn hiện đại không chỉ cố định vị trí ngồi trên xe cho bạn, mà chúng còn khéo léo cho phép di chuyển đủ để giảm thiểu chấn thương. Trong video này, chúng ta sẽ không chỉ tìm hiểu hoạt động của dây an toàn, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao các cơ chế thắt dây an toàn hiện đại được thiết kế theo cách của chúng.