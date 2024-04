Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại Bình Thuận

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại TP. Phan Thiết khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TPHCM.

Vào lúc 17 giờ ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã đã bắt giữ Thái Văn Trường (31 tuổi, trú buôn Briêng B, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở phường Đức Long, TP. Phan Thiết.

Lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe máy đối tượng dùng để thực hiện vụ cướp và khoảng 2 cây vàng là tang vật liên quan đến vụ cướp. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ được một số giấy tờ mà Trường đã làm giả.

Trước đó, chiều ngày 18/4, đã xảy ra một vụ cướp tại tiệm vàng Mỹ Hoa Kim (phường Đức Long, TP Phan Thiết). Vào thời điểm trên, một thanh niên vào tiệm hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm mang vàng ra thì bất ngờ bị đối tượng này dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt rồi cướp số vàng khoảng 2 cây và lên xe máy bỏ chạy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an TP. Phan Thiết đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham gia phối hợp với Công an TP. Phan Thiết khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17 giờ ngày 19/4, đối tượng Thái Văn Trường đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ khi đang từ Bình Dương đi TP HCM. Toàn bộ tang vật vụ án gồm số trang sức khoảng 2 lượng vàng và chiếc xe máy gây án đã được công an thu hồi. Đối tượng Trường cũng được dẫn giải về Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

Bước đầu lực lượng công an xác định Thái Văn Trường đến TP. Phan Thiết và sử dụng giấy tờ giả với tên Lê Hoàng Anh (SN 2005, trú xã H’ Neng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thuê một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân An.

Chiều ngày 18/4, Trường thuê một chiếc xe máy của nhà nghỉ rồi đi qua các tuyến đường ở TP Phan Thiết tìm kiếm tiệm vàng cướp. Đến khoảng 14 giờ ngày 18/4, Trường đi đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim và quan sát. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trường quay lại tiệm vàng trên và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Trên đường bỏ trốn, Trường đã sửa biển số xe từ BKS: 59Y1 – 198.91 thành 59Y1 – 188.91 để tránh sự phát hiện của công an.