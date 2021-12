Bắt nghi can tham gia truy sát Quân ‘xa lộ’ đang trốn nã tại Campuchia

TPO - Trong vụ truy sát Quân ‘xa lộ’, đối tượng Lý Văn Tư đã bỏ trốn, cảnh sát phát lệnh truy nã và nghi can này vừa bị bắt tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, nghi can đang trốn nã Lý Văn Tư (SN 1978, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã bị bắt.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vào chiều ngày 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TPHCM, Biên phòng Tây Ninh phối hợp cùng Cảnh sát Campuchia đã tiến hành bắt Lý Văn Tư khi nghi can đang lẩn trốn tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Liền đó, Lý Văn Tư được dẫn giải về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lý Văn Tư là trong những người liên quan tới vụ truy sát ông Mai Văn Quân (tức Quân ‘xa lộ’, SN 1966) - đại ca giang hồ khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Về vụ truy sát ông Quân ‘xa lộ’, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo liên quan tới truy sát ông Quân ‘xa lộ’. Cả 12 bị cáo cùng bị xử tội “Giết người”, trong đó có bị cáo Võ Thùy Linh (SN 1991) – được xác định là chủ mưu vụ án.

Đến gần cuối buổi chiều xét xử cùng ngày, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ nhiều tình tiết mới xuất hiện trong quá trình xét xử.

Tại bản cáo trạng công bố tại tòa cho biết, tối ngày 4/11/2019, Quân ‘xa lộ’ tham dự cuộc nhậu tại quán Saphia, trên đường Khổng Tử (TP Thủ Đức). Lúc sau, Linh và nhóm bạn giang hồ cũng đến đây uống bia. Do có mâu thuẫn từ trước, khi ra về, Quân dùng gậy đập vỡ kính xe của nhóm Linh để ‘dằn mặt’.

Cả nhóm Quân sau đó đến quán karaoke gần đó tiếp tục ăn nhậu, nhắn tin cho Linh "mai tao lên kiếm mày". Sau khi đôi co, thách thức hai bên hẹn gặp giải quyết ngay lập tức. Nhóm Linh huy động khoảng 20 người tập hợp tại Ngã Tư Bình Thái. Linh nói với nhóm người của mình là ông Quân đang ở 28 Khổng Tử và Phương kéo cả nhóm kéo đến quán karaoke để tìm Quân.

Quân ‘xa lộ’ một mình cầm gậy sắt dài 60 cm, đứng trước quán karaoke. Khi thấy Quân, nhóm Phương xông đến chém liên tiếp. Một mình Quân ‘xa lộ’ không chống trả nổi nên bị chém gục.

Gây án xong cả nhóm Linh tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi biết tin ông Quân chết, nhiều người ra đầu thú, Võ Thùy Linh cũng bị bắt.

Liên quan đến vụ án, cáo trạng cũng cho hay, 2 đàn em của Võ Thùy Linh, trong đó có Lý Văn Tư đang bỏ trốn, hơn chục người khác chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra tách ra khi nào bắt được xử lý sau.