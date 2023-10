Bắt một công chứng viên tại Bình Dương

TPO - Với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, một công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái (Bình Dương) bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ người để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Hồ Văn Ngọc để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ”.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Hồ Văn Ngọc là công chứng viên làm việc tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái (đường Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trong quá trình làm việc, bị can Hồ Văn Ngọc đã làm sai quy định trong việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.