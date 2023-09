Bắt tạm giam 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.