Bắt lô linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, trị giá 2 tỷ đồng trên xe khách

TPO - Hơn 8.100 linh kiện, màn hình điện thoại các loại, có xuất xứ từ nước ngoài với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng vừa bị cảnh sát Hà Tĩnh phát hiện trên xe khách.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện lô màn hình điện thoại không rõ nguồn gốc với giá hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, tối 2/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A phát hiện xe khách biển số Đà Nẵng do Phan Thanh T. (SN 1979, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Trong khoang hành khách lúc này phát hiện 27 thùng cát tông, chứa 8.100 màn hình điện thoại các loại. Lô hàng có xuất xứ từ nước ngoài có ước tính hơn 2 tỷ đồng. Nam tài xế không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, phương tiện cùng lô hàng được bàn giao cho Công an huyện Can Lộc xác minh, làm rõ.