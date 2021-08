Bắt hai đối tượng cướp xe máy của nữ lao công

TPO - Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện nam thanh niên bỏ ma tuý đá vào bánh mỳ để đưa vào khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

TPO - Nam sinh viên (quê huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã có đơn khiếu nại về việc bị Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ lập biên bản vi phạm hành chính do đến ngân hàng rút tiền trong thời gian giãn cách xã hội.