Bắt giữ tài xế say rượu, tông chết người rồi bỏ trốn

TPO - Hải uống rượu say, sau đó điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Hiện công an đang tạm giữ nam tài xế để điều tra.

Ngày 16/5, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Xuân Hải (48 tuổi, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo đó, vào khoảng 18h35 ngày 15/5, tại Quốc lộ 15 (đoạn qua địa phận xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nằm bên đường nghi tử vong do tai nạn giao thông.

Sau đó cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Qua xác minh, nạn nhân tử vong là ông N.Đ.D. (52 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch).

Công an sau đó xác định nạn nhân tử vong do bị ô tô đâm trúng, vì thế đã truy tìm tài xế gây ra vụ việc. Sau thời gian ngắn, công an xác định Hải là người điều khiển ô tô mang BKS 38A-299.62 gây tai nạn chết người.

Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ việc, Hải đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Hải bị bắt giữ khi di chuyển đến xã Hương Hoá (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Hải, công an xác định kết quả 0,672 miligam/1 lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.