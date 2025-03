Bắt giữ người vợ và con gái trong vụ án nạn nhân chết tại nhà riêng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ người vợ và con gái của nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Chiều 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thị Gái (SN 1985) cùng con gái là L.N.H.Tr (SN 2008) ở xã Đông Khê, TP Thanh Hóa là nghi phạm gây vụ án giết anh L.A.T (SN 1980) ở cùng địa chỉ.

Trước đó, sáng 16/3/2025, Công an xã Đông Khê phát hiện anh L.A.T trú tại thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, TP. Thanh Hóa chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Trên vùng, đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương bất thường. Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Đông Khê đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, xác minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 24 giờ tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Thị Gái là vợ của nạn nhân và cháu L.N.H.Tr là con gái của nạn nhân chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh L.A.T.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.