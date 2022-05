Bắt giữ nghi phạm giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ thành công đối tượng giết người trong đêm tại huyện Lục Nam.

Chiều 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Sơn Động và Công an huyện Lục Nam vừa bắt giữ Tạ Đăng Cường (SN 1994, thường trú tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 8/5, tại một quán ăn đêm ở thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương (Lục Nam) xảy ra vụ xô xát đánh nhau, hậu quả làm anh Vũ Văn Hoàn (SN 1993, trú tại thôn Quỷnh Cả, xã Nghĩa Phương) bị thương nặng, sau đó tử vong.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Tạ Đăng Cường là nghi phạm gây án.Cường và nạn nhân có quen biết nhau, gặp nhau ở quán ăn, mời nhau rượu dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi phạm tội, Cường đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, rồi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.