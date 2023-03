Bắt giữ 6 tàu đánh bắt thủy sản trái phép

TPO - Bộ đội Biên phòng Đảo Trần (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ 6 tàu cá hoạt động khai thác bằng hình thức kéo lưới rê, sử dụng tàu cá lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng và các chủ tàu không mua bảo hiểm cho các thuyền viên.

Ngày 12/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Đảo Trần vừa phát hiện và bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép.

6 tàu cá vi phạm gồm: Tàu QN-1140TS do Vũ Nho Huấn (39 tuổi) điều khiển; tàu QN-0542TS do Nguyễn Văn Hin (47 tuổi) điều khiển; tàu QN-90615TS do Đỗ Duy Văn (42 tuổi) điều khiển; tàu QN-1123TS do Nguyễn Tư Hải (31 tuổi) điều khiển; tàu QN-90628 do Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi) điều khiển và tàu QN-90659TS do Nguyễn Văn Tuyên (29 tuổi). Tất cả thuyền viên đều trú tại TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Trước đó vào khoảng 14h ngày 10/3, trong khi làm nhiệm vụ, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Đảo Trần đã phát hiện 6 tàu cá trên hoạt động khai thác bằng hình thức kéo lưới rê, sử dụng tàu cá lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng và các chủ tàu không mua bảo hiểm cho các thuyền viên.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các thuyền viên dừng các hoạt động khai thác. Đồng thời, tiến hành bắt giữ các tàu và lai dắt vào Trạm kiểm soát Biên phòng Vụng Tây (thôn Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) để xử lý.

Hiện, Đồn biên phòng Đảo Trần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ tàu theo quy định của pháp luật.