Bất động sản Thanh Trì: Cú 'bứt phá' sau thập kỷ ngủ quên

Những thay đổi về mặt pháp lý trong Luật Đất đai và Luật Kinh doanh Bất động sản đã tháo gỡ những nút thắt nhiều năm, mở ra triển vọng mới cho khu vực Thanh Trì. Với các quy định linh hoạt về xác định giá đất và việc điều chỉnh bảng giá hàng năm, thị trường bất động sản tại đây được dự báo sẽ có bước chuyển động mạnh mẽ.

Gỡ vướng pháp lý - “liều thuốc” hồi sinh của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng sau thời gian dài bị kìm hãm bởi các vướng mắc pháp lý. Những khó khăn kéo dài đã gây gián đoạn nguồn cung và chậm tiến độ các dự án, khiến thị trường bất động sản trong khu vực trở nên trì trệ. Tuy nhiên, những nỗ lực quyết liệt của chính quyền Hà Nội trong việc tháo gỡ các rào cản pháp lý đang mở ra những triển vọng mới, tạo điều kiện cho nhiều dự án được tái khởi động.

Một diễn biến đáng chú ý là việc ban hành các luật mới về đất đai và kinh doanh bất động sản đã mang lại những tác động tích cực trong giải quyết các vấn đề pháp lý. Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, những thay đổi quan trọng như việc cho phép chính quyền địa phương chủ động hơn trong xác định giá đất và điều chỉnh bảng giá hàng năm sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển.

Cụ thể, theo báo cáo của Chính phủ, Hà Nội hiện có 404 dự án nhà ở gặp vướng mắc, trong đó 158 dự án đã được xử lý và 246 dự án đang tiếp tục được giải quyết. Các nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, bao gồm việc thành lập Tổ công tác rà soát và tháo gỡ khó khăn, đã giúp xử lý kịp thời nhiều văn bản kiến nghị. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển hóa các nguồn lực thành động lực phát triển, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại Hà Nội bị hạn chế trong gần 3 năm qua, dẫn đến sự tăng giá mạnh của chung cư và nhà đất (lên tới 40-50%), việc tháo gỡ pháp lý đang mở ra những cơ hội mới. Các dự án chậm tiến độ được “hồi sinh” sẽ giúp gia tăng nguồn cung và phần nào giảm bớt “cơn khát” của thị trường.

Trên làn sóng đó, theo khảo sát, dòng tiền đầu tư thông minh tại Hà Nội đang dịch chuyển về Thanh Trì, biến khu vực này thành điểm sáng nhờ loạt lợi thế đặc biệt. Sự góp mặt của các đơn vị bất động sản uy tín như Vinaconex, Tecco, Reatimes Holding,... là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển nơi đây. Việc đảm bảo tính pháp lý cho các dự án không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư mà còn tạo ra một “cơn sóng” đầu tư mới đầy hứa hẹn.

“Cộng hưởng vào đó, các dự án như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A (dự kiến hoàn thành trong quý II) và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3.5 đang được đẩy nhanh, nút giao đường Phan Trọng Tuệ (đường 70) đang gấp rút giải phóng mặt bằng và hoàn thiện.

Đặc biệt, việc Ga khách Ngọc Hồi của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đặt trong tổ hợp Ngọc Hồi, tại các xã Ngọc Hồi, Liên Ninh (huyện Thanh Trì) sẽ biến Thanh Trì trở thành tâm điểm kết nối các vùng lân cận. Hạ tầng phát triển đồng bộ không chỉ nâng cao giá trị của khu vực mà còn tạo ra những động lực mới cho sự tăng trưởng bất động sản”, ông Bùi Văn Doanh nhận định.

Cơ hội vàng cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng

Trong bối cảnh giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang phân khúc nhà thấp tầng tại các khu vực vệ tinh, và Thanh Trì đang trở thành một trong những địa bàn thu hút sự chú ý lớn. Thực tế khảo sát cho thấy, giá nhà thấp tầng tại đây hiện đang dao động từ 120 - 200 triệu đồng/m², mức giá này thấp hơn khoảng 20% so với các khu vực khác như Đông Anh hay Hoài Đức.

Anh Nguyễn Văn Minh, một môi giới bất động sản khu vực Thanh Trì, chia sẻ: “Hiện nay, nguồn cung nhà thấp tầng tại Thanh Trì đang khan hiếm, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong 6 tháng gần đây, lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt tại các dự án nằm gần các trục đường mới. Nhiều khách hàng cho biết họ chọn Thanh Trì không chỉ vì vị trí chiến lược mà còn bởi tiềm năng sinh lời lớn trong tương lai”.

Đáng chú ý, theo môi giới, các dự án nằm dọc theo những tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1A, Vành đai 3.5 hay đường Phan Trọng Tuệ (đường 70) đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền đầu tư. Đây đều là những trục giao thông quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho sự phát triển của khu vực trong thời gian tới.

Nổi bật trong số đó, theo môi giới, hiện nay nhà đầu tư đang có xu hướng quan tâm đến một dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt đường 70 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, Vành đai 3 và Vành đai 3.5 qua Cầu Ngọc Hồi kết nối với Hưng Yên. Đó là dự án Palmy Biztown - dự án hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa khu vực phía Nam Hà Nội, đồng thời đảm bảo pháp lý minh bạch, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ và mô hình thương mại dịch vụ hiện đại, phù hợp cho xu hướng đầu tư mới - đầu tư bất động sản dòng tiền, tạo ra thu nhập thụ động đều đặn từ việc cho thuê tài sản thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng giá trị vốn.

Báo cáo của Savills Việt Nam cho biết Thanh Trì được dự báo sẽ trở thành một trong những thị trường bất động sản lớn của Hà Nội. Dự kiến, khu vực này sẽ chiếm khoảng 36% nguồn cung bất động sản toàn thành phố - một con số khá ấn tượng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ông Bùi Văn Doanh phân tích, đến một thời điểm nhất định, bất động sản sẽ quay trở về giá trị thực của nó. Khi thị trường trở nên chuyên nghiệp hơn, hoạt động lướt sóng của nhà đầu tư sẽ giảm thiểu. Thị trường minh bạch và người tiêu dùng thông minh hơn sẽ hạn chế đáng kể việc đầu cơ, thổi giá. Mặc dù không thể hoàn toàn triệt tiêu, nhưng tình trạng này sẽ được kiểm soát ở mức độ ổn định. Xu hướng sinh lời trong bất động sản sẽ dần tiệm cận với thông lệ quốc tế, nơi mà đầu tư bất động sản không chỉ đơn thuần là mua đi bán lại để chờ tăng giá.

“Ở nước ngoài, nhà đầu tư thường chú trọng cải tạo, nâng cấp để tạo ra giá trị gia tăng. Không chỉ đơn thuần mua đi bán lại, mà còn phát triển tài sản để gia tăng giá trị thực, như việc mua một ngôi nhà cũ rồi cải tạo để tạo dòng tiền ổn định.

Trong phân khúc bất động sản thấp tầng, riêng shophouse là loại bất động sản được thiết kế cho mục đích kinh doanh, tạo ra giá trị khác biệt so với mô hình đầu cơ truyền thống. Thay vì chờ tăng giá, shophouse sinh lời từ hoạt động kinh doanh thực tế. Do đó, lợi nhuận từ shophouse có thể mang lại dòng tiền bền vững và rủi ro thấp hơn so với nhà ở thông thường”, ông Bùi Văn Doanh cho biết thêm.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Minh Đức, nhà đầu tư chuyên đầu tư khu vực Hà Nội cho rằng: “Giá trị bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hiện tại, mà còn ở tầm nhìn hạ tầng. Những nhà đầu tư thông minh luôn biết đón đầu các xu hướng phát triển, đặc biệt là khi Nhà nước đang tích cực khơi thông pháp lý và đẩy nhanh tiến độ hạ tầng. Đó chính là “điểm vàng” để gia tăng giá trị đầu tư một cách bền vững”.

Anh Đức cũng khẳng định, mặt bằng giá ở Thanh Trì đang thấp so với khu vực khác, nhưng tiềm năng tăng giá rõ ràng. Đây là cơ hội để đón đầu trước khi thị trường chuyển động./.