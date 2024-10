Bất động sản ở nơi là đầu mối kết nối giao thông luôn dẫn đầu về tăng giá

Thụ hưởng đầy đủ yếu tố tạo nên sự đột phá về tăng trưởng kinh tế và diện mạo đô thị, bất động sản khu Đông đang dẫn dắt và thiết lập xu hướng trên thị trường.

Cửa ngõ khu Đông “cất cánh” với hạ tầng giao thông

Thực tế đã chứng minh, khu vực nào dẫn đầu về động lực tăng trưởng kinh tế, dù toàn thị trường có rơi vào trạng thái ảm đạm, nơi đó vẫn ghi nhận là điểm sáng.

Các chuyên gia phân tích rằng, yếu tố tạo động lực, quyết định tăng trưởng của bất động sản là quy hoạch, chính sách, hạ tầng giao thông. Trong đó, giao thông tạo nên sự bức phá, bởi yếu tố này làm thay đổi diện mạo đô thị, trở thành điểm xung lực cho nền kinh tế “cất cánh”.

Thị trường bất động sản năm 2024 và những năm tới được xác định ba yếu tố tạo động lực tăng trưởng là quy hoạch, chính sách ưu tiên đầu tư và hạ tầng giao thông.

Từ phân tích trên, không còn ngạc nhiên khi thấy bất động sản khu Đông luôn có sức hút và giá trị vượt trội hơn hẳn.

Hơn 20 năm phát triển, khu Đông đang dẫn đầu về triển vọng tăng trưởng ở mọi mặt. Ấn tượng hơn là, dư địa tăng trưởng vẫn dồi dào và năm 2024 này lại là thời điểm bản lề cho một chu kỳ thịnh vượng mới.

Với vị trí liền kề Bình Dương và Đồng Nai, khu Đông là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương của TP.HCM. Bên cạnh Xa lộ Hà Nội đang nâng cấp mở rộng, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nối Bến xe Miền Đông với chợ Bến Thành (Quận 1) hoạt động cuối năm 2024, khu vực cửa ngõ phía Đông giờ còn là đại công trường “nóng hầm hập”.

Đó là, sau cao tốc Long Thành - Dầu Giây, bến xe Miền Đông có công suất phục vụ đến 52.000 hành khách/ngày hoạt động, các dự án giao thông khác đã được khởi công là, đường Vành Đai 3, nút giao Tân Vạn – Xa lộ Hà Nội. Đường Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu đang duyệt dự án. Và năm 2025, TP.HCM sẽ tái khởi động dự án đường Vành đai 2 đoạn đi qua TP Thủ Đức để khép kín toàn tuyến 64 km.

Với những gì đang diễn ra là cơ sở tạo nên diện mạo mới cho khu cửa ngõ phía Đông, từ đó có đầy đủ niềm tin để khẳng định triển vọng của khu vực bến xe Miền Đông.

Tiềm năng cửa ngõ khu Đông đang rộng mở

Tới đây, Xa lộ Hà Nội sẽ giảm mạnh các phương tiện vận tải trọng tải lớn. Xe được điều hướng lưu thông từ Bình Dương về cảng theo đường Vành Đai 3 di chuyển vào đường Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu. Đồng thời, đường song hành hai bên cũng sẽ được đầu tư.

Hiện tại, dự án đường Liên cảng đang chờ duyệt. Đường Vành Đai 3 dài 76,34km, quy mô 8 làn xe cao tốc, đi qua 4 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang thi công mặt bằng và xử lý nền đất. Nút giao Tân Vạn (khởi công từ tháng 4/2024), cũng được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cần hoàn thiện sớm. Nhà thầu Vành Đai 3 đang đẩy nhanh tiến độ để kịp kế hoạch mục tiêu đến tháng 1/2026 sẽ thông kỹ thuật và hoàn thành vào quý 2/2026 theo đề án mà Chính phủ và Quốc hội đã thông qua.

Ngoài Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khu vực cửa ngõ bến xe Miền Đông sẽ có thêm tuyến đường sắt Trảng Bom – Hoà Hưng đi qua. Theo thiết kế, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài 15,62 km với các phường Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, An Bình.

Khi hàng loạt các công trình giao thông hoàn thành, người dân khu vực cửa ngõ khu Đông, cụ thể là dọc Xa lộ Hà Nội, khu bến xe Miền Đông sẽ vô cùng tiện lợi.

Khu vực quanh bến xe Miền Đông còn căn hộ giá dưới 2 tỷ, là tâm điểm về nguồn cung

Với bất động sản, giá trị chỉ thực sự tăng khi đã hình thành khu đô thị, khu dân cư. Vậy nên các chuyên gia phân tích rằng, muốn bước vào “cuộc chơi” bất động sản, nhà đầu tư phải tính toán, lên phương án tài chính hợp lý để nắm bắt cơ hội.

Đánh giá được tầm quan trọng của khu vực cửa ngõ Xa lộ Hà Nội, cả TP.HCM và Bình Dương sẽ phát triển không gian đô thị gắn liền các trục giao thông huyết mạch tiềm năng (TOD).

Triển vọng về cơ hội càng khẳng định, khi ở quý 4/2024 này, nguồn cung nhà ở vừa túi vẫn khá hiếm hoi, gần như chỉ có dự án khu căn hộ Bcons Avenue.

Vì sao giai đoạn này được xem là cơ hội đầu tư với bất động sản cửa ngõ khu Đông? Đó là, vị trí này đang sở hữu loạt yếu tố thuận lợi, còn quỹ đất, khoảng cách không xa, có không gian sống, giao thông và giá còn mềm.

