Bất động sản khu Nam hưởng lợi gì khi Nhà Bè lên quận?

Nhà Bè là vùng đất sở hữu nhiều kênh rạch và diện tích mảng xanh hiếm có so với các quận khác của Tp.HCM.

Thông tin các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh… được quy hoạch lên quận chậm nhất vào năm 2025 vẫn chưa hết nóng với thị trường BĐS. Bởi lẽ song song với quá trình này, các huyện ven TPHCM đang thúc đẩy mạnh chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút người dân về sinh sống, học tập, làm việc…Từ đó, tạo tiền đề cho thị trường BĐS phát triển.

Riêng Nhà Bè, theo Thành uỷ TPHCM, huyện này chỉ còn 350ha đất nông nghiệp (chiếm 3% tổng diện tích), dự báo 5 năm nữa còn 109 hộ làm nông nghiệp - chiếm tỷ lệ 0,1% và đến năm 2030, Nhà Bè không còn hộ nào làm nông nghiệp. Do cơ cấu đất và số hộ làm nông nghiệp quá ít nên Nhà Bè có thể là huyện lên quận sớm nhất.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, huyện đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm lên quận. Các dự án trọng điểm về giao thông được huyện tập trung trong giai đoạn này gồm: đầu tư mở rộng tuyến Lê Văn Lương; mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo quy hoạch lộ giới 60m, chiều rộng thực tế 16m; xây dựng các công trình phục vụ tuyến metro số 4; quy hoạch khu đô thị mới xã Phước Kiển, khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức…

Báo cáo mới nhất của Chợ Tốt Nhà chỉ ra, thông tin Nhà Bè được quy hoạch lên quận đã tác động rõ nét đến sự nhộn nhịp của thị trường BĐS nơi đây. Bên cạnh giao dịch thì nguồn cung có dấu hiệu tăng nhịp trở lại. Nhiều CĐT công bố các dự án mới với quy mô lớn và nhận được sự quan tâm.

Đơn cử, trong tháng 9/2022, Phú Long giới thiệu ra thị trường dự án Essensia Nam Sài Gòn. Đây là dự án căn hộ cao cấp với tòa tháp đôi đầu tiên của quần thể căn hộ cao cấp Essensia thuộc KĐT quy mô 65ha, dân cư hiện hữu ngay trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ - cửa ngõ kết nối phía Nam thành phố giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây.

Được biết, dự án có mức giá chỉ từ 55 triệu đồng/m2, bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản với các vật liệu và thiết bị mang thương hiệu quốc tế. Đặc biệt, Essensia Nam Sài Gòn được tích hợp hàng loạt các tiện ích chăm sóc sức khỏe cư dân như: Thanh lọc không khí trong tòa nhà, Những khách hàng có nhu cầu sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay tối đa đến 80% giá trị hợp đồng trong thời hạn 35 năm, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà.

Cùng khu vực, dự án Horizon của CĐT Phú Mỹ Hưng đang khởi động để giới thiệu ra thị trường với mức giá dự kiến 130-150 triệu đồng/m2. Hay, The Grand Sentosa của Novaland cũng rục rịch thị trường khu Nam với mức giá khoảng 100 triệu đồng/m2.

Theo Chợ Tốt Nhà, tại khu vực Phước Kiển luôn chiếm trên 85% tổng nguồn cung về căn hộ chung cư tại Nhà Bè. Trong đó, các chỉ số về lượt tìm kiếm cũng như tỷ lệ liên lạc để thực hiện giao dịch đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt kể từ giai đoạn Tết cho đến nay. Cụ thể, tổng lượt tìm kiếm về tin đăng BĐS tại khu vực Nhà Bè đạt mức cao nhất trong giai đoạn tháng 3/2022 ngay sau Tết đối với tất cả các loại hình nhà, đất. Sau đó giảm nhẹ từ tháng 04/2022 và duy trì lượng tìm kiếm cho đến tháng 5/2022 đến nay.

Theo các chuyên gia, Nhà Bè hiện nay hiện hữu nhiều dự án hiện đại, quy mô lớn dọc tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo như Sunrise City View, The Park Residence, Dragon Hill 1&2, Kenton Residences, Sunrise Riverside, Saigon South Residences... Dù chưa chính thức lên quận, nhưng nơi đây đã phát triển sầm uất nhộn nhịp. Quá trình đô thị hóa cao đang là “chất xúc tác” khiến khu vực này kỳ vọng tiến lên quận sớm nhất.

Có thể thấy, Nhà Bè sở hữu đặc khu kinh tế - khu đô thị cảng biển Quốc tế Hiệp Phước rộng 3.900 ha, đây là hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam và thuộc hàng đầu Đông Nam Á. Phía Nam Nhà Bè tiếp giáp khu kinh tế Long An 32.000 ha mà Cần Giuộc là trung tâm phát triển. Đây là những lợi thế về kinh tế trợ lực thêm cho tiến trình lên quận của Nhà Bè sớm về đích trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho hay, việc Nhà Bè được quy hoạch lên quận hoặc thành phố trong thời gian ít năm tới sẽ giúp giảm áp lực dân số cho khu vực trung tâm Tp.HCM. Có thực tế, do giá bất động sản đắt đỏ tại trung tâm Tp.HCM nên cả chủ đầu tư lẫn người có nhu cầu mua nhà, căn hộ sẽ chuyển hướng chú ý sang các đô thị vệ tinh.

Cùng với đó, các yếu tố quan trọng khác tác động khiến nhiều dự án căn hộ tiếp tục phát triển sôi động ở khu nam là do giá đất rẻ hơn so với trung tâm Tp.HCM, tiềm năng phát triển lớn, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản và xu hướng giãn dân ra ngoại thành.

Vị chuyên gia này dẫn chứng, Khu Nam Tp.HCM có những dự án hạ tầng giúp tăng cường liên kết vùng như dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo kết nối với KCN Long Hậu hay tuyến Metro số 4 bắt đầu từ quận 12 kết nối đến Khu đô thị - cảng Hiệp Phước.

Hay, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành khi được hoàn thiện cũng sẽ giúp giao thông giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều.

“Với vị trí địa lý thuận lợi và giàu tiềm năng phát triển, khu Nam Tp.HCM sẽ là nơi sinh sống được đông đảo người dân lựa chọn, tạo tiền đề cho các dự án bất động sản ở nhiều phân khúc được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thực rất cao”, chuyên gia Colliers Việt Nam nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia trong ngành, thông tin quy hoạch luôn tác động mạnh nhất đến sự chuyển biến của thị trường BĐS. Thực tế, việc lên quận hay thành phố không đơn thuần chỉ là danh xưng mà đây là cơ sở quan trọng để đón nhận đầu tư từ hạ tầng, cơ sở vật chất đến dịch vụ. Đây cũng là nguyên nhân khiến bất động sản ở những địa phương lên quận, thành phố nhiều lần lập mặt bằng giá mới.

Lấy đơn cử, đầu năm 2021, sau khi công bố thành lập Tp.Thủ Đức, giá khu vực này tăng vọt. Nếu so với 2019, giá bán căn hộ Tp.Thủ Đức hiện nay đã tăng lên khoảng 2 -3 lần. Hay, tại Bình Dương, sau khi lên thành phố, giá đất Thuận An, Dĩ An có biên độ tăng giá khoảng 30 - 40% trong vòng 2 - 3 năm.

Theo đó, việc các huyện ven TPHCM như Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi… ngày càng tiến gần đến mục tiêu lên quận, thì việc giá bất động sản khu vực này biến động bật tăng trong tương lai cũng là điều dễ hiểu./