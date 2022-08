Bắt đối tượng trốn truy nã 15 năm về tội giết người, cướp tài sản

TPO - Đối tượng liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản tại huyện rẻo cao Đakrông của tỉnh Quảng Trị đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại TPHCM sau 15 năm trốn lệnh truy nã.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã di lý đối tượng Lương Thanh Hoàng (SN 1975, trú tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) về địa phương để xử lý theo quy định của luật pháp.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Lương Thanh Hoàng ở 1 ngôi nhà tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 10/9/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can Lương Thanh Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản trong vụ án xảy ra tại huyện Đakrông. Đến 17/9/2007, Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh truy nã Hoàng trên toàn quốc.