Bắt đối tượng khiến bé gái mang thai rồi bỏ trốn

TPO - Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi, Nguyễn Đăng Viện đã lẩn trốn vào Tây Nguyên.

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi, trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị L.T.L. (43 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh) về việc gia đình phát hiện con gái N.T.T. (17 tuổi) mang thai 21 tuần.

Thời điểm này cháu T. chỉ mới được 14 tuổi. Biết Nguyễn Đăng Viện chính là đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục dẫn đến cháu T. có thai, gia đình đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên lúc này Viện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Xác định Viện đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Đắk Nông truy bắt đối tượng.

Đến ngày 4/11/2022, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đăng Viện khi đang lẫn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc địa bàn thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện khai, sau khi thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. đã bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên làm thuê, hái cà phê, cắt cỏ, phụ hồ.

Vì để tránh bị phát hiện, Viện sống tại các lán trại trong rẫy, trong rừng, ít tiếp xúc liên lạc với người khác, kể cả người quen. Ngoài ra thường xuyên thay đổi tên gọi, chỗ ở, số điện thoại liên lạc để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.