Bắt đối tượng giết người rồi ném xác xuống vực phi tang

TPO - Xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ trên đồi nương, Giàng A Vử lấy đá đánh vào đầu nạn nhân, lấy đi toàn bộ tài sản, rồi kéo xác ném xuống vực phi tang.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai và Công an huyện Bắc Hà bắt giữ đối tượng Giàng A Vử (SN 1969, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) để điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Sín Chéng.

Trước đó, chiều 9/12, gia đình không thấy bà S.T.M (SN 1976, trú tại xã Sín Chéng) đi làm về nên đã huy động mọi người đi tìm. Sáng 11/12, thi thể bà M. được phát hiện tại nương rẫy thuộc xã Sín Chéng, trên người có thương tích, một số tài sản trên người bị mất.

Nhận được tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định nghi can gây án là Giàng A Vử, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Khi phát hiện Vử đang trốn tại xã Nậm Mòn (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Công an huyện Si Ma Cai phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng.

Bước đầu, Giàng A Vử khai nhận, khoảng 12h ngày 9/12, đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi cọ với bà M. tại khu đồi nương thuộc xã Sín Chéng.

Sau đó, Vử dùng đá đập vào đầu bà M. bất tỉnh, lục chiếc túi của nạn nhân lấy 14,6 triệu đồng. Chưa dừng lại đó, đối tượng kéo nạn nhân vứt xuống vực nhằm che giấu hành vi phạm tội và rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm sơ bộ, bà M. tử vong do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu.

Đoạt mạng bạn nhậu do mâu thuẫn trong lúc cùng ăn uống

Chiều 12/12, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng tại phường Phú Hậu, Huế.

Nghi phạm bị bắt giữ là Dương Trung Hoài (SN 1987, trú đường Tam Thai, phường Trường An, TP Huế). Hoài bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h30 ngày 11/12, Hoài ngồi nhậu với các anh Trần Đại H. (SN 1985) và Nguyễn Thanh S. (SN 1988, cùng trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) tại ngã tư Ngô Kha - Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu).

Trong cuộc nhậu, do xảy ra mâu thuẫn, Hoài dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Trần Đại H. gây thương tích rất nặng, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoài lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.