Bắt đối tượng đưa dao, canh cửa cho bạn đánh ghen

TPO - Dù không trực tiếp tham gia đánh ghen, nhưng Nguyễn Quang Linh đã cho bạn mượn dao, đứng canh cửa cho bạn đánh ghen, nên bị khởi tố, tạm giam với vai trò đồng phạm.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Linh (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre), với vai trò đồng phạm trong vụ án giết người ở huyện Châu Thành 1 năm trước.

Theo hồ sơ vụ án, tối 30/6/2023, Nguyễn Quang Linh cùng Phạm Ngọc Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cùng ăn nhậu. Trong cuộc nhậu, Nhân kể với Linh việc nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ với người đàn ông khác, nên nói Linh cho mượn dao để xử lý hai người này, Linh đồng ý.

Sau đó, Nhâm và Linh tới nhà anh N.T.T., phát hiện bạn gái đang nói chuyện với anh T., nên Nhân nói Linh đứng ngoài cổng cảnh giới, còn Nhâm cầm 2 con dao lao tới chém nhiều nhát vào đầu và lưng anh T.

Hậu quả, anh T. chấn thương sọ não, bệnh viện xác định tỷ lệ thương tích 20%.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can , bắt tạm giam Phạm Ngọc Nhân về hành vi giết người.

Với Nguyễn Quang Linh, tuy không trực tiếp tham gia chém anh T., nhưng có vai trò giúp sức cho việc phạm tội của Nhân, có dấu hiệu đồng phạm, nên nay bị khởi tố, tạm giam phục vụ điều tra.