Bắt đối tượng 6 lần kề dao, chích điện vào phụ nữ đi đường để cướp tài sản

TPO - Vũ Đức Minh đi đến những con đường vắng người, đứng đợi phụ nữ đi ngang qua rồi dùng dao, roi điện để tấn công cướp tài sản. Sau 6 lần gây án, Minh đã bị công an mật phục bắt giữ.

Ngày 12/5, thiếu tá Trần Hữu Lợi, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đức Minh (40 tuổi, quê Long An) để điều tra về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Dầu Tiếng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà N.T.H về việc bị đối tượng cướp sợi dây chuyền. Theo bà H., chiều 28/4 khi bà đang đi trên đường ở xã Định Hiệp (huyện Dầu Tiếng) thì người đàn ông tiến đến hỏi mua phân bò. Đối tượng nói bà H. lưu số điện thoại của mình để tiện giao dịch sau này.

Khi bà H. đang bấm lưu số điện thoại thì bất ngờ bị đối tượng dùng roi điện chích rồi giật sợi dây chuyền của nạn nhân lên xe mô tô chạy thoát.

Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Dầu Tiếng tổ chức lực lượng tiến hành truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện đối tượng đang ở trọ trên địa bàn xã Long Hòa (huyện Dầu Tiếng) nên tiến hành bắt giữ trước sự ngỡ ngàng, bất ngờ của kẻ gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Vũ Đức Minh (40 tuổi, quê Long An), sau khi cướp được sợi dây chuyền đã đến tiệm vàng bán được 3,9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp tương tự trước đó. Cụ thể, chiều 20/4, Minh điều khiển xe máy đến một đường vắng thuộc ấp Hiệp Thọ (xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) phát hiện bà H.T.P. Lúc này, Minh tiến đến dùng dao doạ rồi vật ngã nạn nhân xuống đất rồi lấy 1 bóp tiền, có 15,5 triệu đồng và tẩu thoát.

Vũ Đức Minh còn khai nhận thực hiện thêm 4 vụ Cướp tài sản của các nữ học sinh, từ 13 đến 15 tuổi trên địa bàn huyện Dầu Tiếng với thủ đoạn như trên. Minh điều khiển xe mô tô đến các đoạn đường vắng, khi phát hiện học sinh đi học một mình, hắn chặn xe, dùng dao kề cổ nạn nhân để cướp tài sản với số tiền từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/vụ.

Cũng trong chiều nay (12/5), Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ tượng Trần Hải Đăng (34 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

​Trước đó vào trưa 11/5, Đăng đi đến một tiệm tạp hoá trên đường Lê Thị Trung (phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên) rồi áp sát một người đàn ông đang đi bộ giật lấy sợi dây chuyền vàng. Cùng lúc này, tổ tuần tra Công an phường Khánh Bình đi ngang qua nghe tiếng tri hô của người dân nên truy đuổi và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai hiện đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP.Tân Uyên, có hai người con trai sinh đôi, do đến thời hạn đóng học phí nhưng không có tiền, vay mượn bạn không được nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền lo học phí cho con. Bước đầu công an xác định tang vật là sợi dây chuyền vàng loại 18k có trọng lượng 5,2 chỉ (ước tính gần 19 triệu đồng).