Bắt cóc con nợ để đòi tiền

TPO - 5 đối tượng đã ép con nợ lên xe đưa về Bình Dương. Trên đường đi, nhóm này nhiều lần đe dọa và yêu cầu gia đình phải chuyển 100 triệu đồng trả nợ, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con nợ.

Tối 28/10, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc con nợ nhằm đòi nợ, gồm: Tạ Duy Thực, Tạ Duy Đạo, Trương Đình Thắng, Vi Văn Anh và Nguyễn Đức Cương (cùng trú tỉnh Bình Dương).

Trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 17/10, bà Đ.T.K. (48 tuổi, ngụ tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) đã đến Công an huyện Năm Căn trình báo về việc con bà là N.A.P. (24 tuổi) bị người tên Thực bắt, đưa về Bình Dương và yêu cầu bà phải chuyển 100 triệu đồng để chuộc lại con.

Sau hơn 20 tiếng đồng hồ nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân N.A.P. tại Bình Dương, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng trên và di lý về Cà Mau để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, năm 2020, gia đình bà K. chuyển đến Bình Dương làm thuê. Lúc đó, P. đã vay của Thực số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 7% mỗi tháng và đã trả được 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, do không còn khả năng trả nợ và liên tục bị đe dọa, gia đình bà K. đã rời Bình Dương về lại Năm Căn sinh sống. Ngày 17/10, nhóm bị can trên do Thực cầm đầu đã về Cà Mau để gặp P.

Lợi dụng việc rủ đi uống cà phê để "giải quyết nợ nần", nhóm đã ép P. lên xe và đưa về Bình Dương. Trên đường đi, Thực nhiều lần đe dọa và yêu cầu bà K. phải chuyển số tiền 100 triệu đồng trả nợ, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con bà.