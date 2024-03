Bắt Chủ tịch và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cao Khoa - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long).

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ông Khoa, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Các ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bắt tạm giam Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ điều tra.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thực hiện rà soát, kê biên, và phong tỏa tài sản của bị can để đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.