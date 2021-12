Bắt chủ sàn tiền ảo lừa chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng

TPO - Ngày 2/12, thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền trên 55 tỷ đồng.

Theo đó, Công an thị xã Duy Tiên đã tống đạt quyết định bắt giữ, tạm giam 3 tháng đối với Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Ninh Đắc Huân khai nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo. Cụ thể, Huân đã thành lập, trực tiếp quản trị, điều hành sàn tiền ảo có tên miền là “TcbTrade.com”. Trên sàn tiền ảo này, Huân đã cho phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Để lôi kéo các nhà đầu tư, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá về sàn tiền ảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên các mạng xã hội như Youtube, Facebook. Tin tưởng vào quảng bá của Huân, từ tháng 11/2020 đến nay, 5 người dân tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã đầu tư khoảng 300 triệu đồng vào sàn tiền ảo này . Khi thấy nguy cơ bị mất trắng số tiền đầu tư, những người dân này đã tố cáo hành vi của Huân đến cơ quan chức năng. Cơ quan công an đã khai thác dữ liệu từ khi thành lập sàn tiền ảo đến nay và xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Ninh Đắc Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoà cho biết, cùng với việc đánh sập các sàn tiền ảo trên để ngăn chặn hoạt động lừa đảo, hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Ninh Đắc Huân và đường dây lừa đảo này. Hoàng Long Xôn sao viên uống mới cho quý ông suy giảm sinh lý. Khác biệt với Cá Ngựa + các Thảo Dược Tin tài trợ