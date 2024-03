Bất cập đất dịch vụ: Giao xong nhưng không thể sinh sống

TP - Nhiều khu đất dịch vụ trên địa bàn Hà Nội dù đã được bàn giao nhưng hạ tầng chưa được hoàn thiện, thiếu điện, thiếu nước… khiến người dân không thể ổn định cuộc sống.

Khu đất dịch vụ rộng 12,5ha tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội dù đã được bàn giao cho người dân nhưng dự án vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Đường giao thông chưa thảm nhựa, mỗi khi xe cộ đi qua cuốn bụi mù mịt.

Hầu như các nắp cống đều vá víu, có những nơi không có nắp, tạo ra hố lớn, mất an toàn cho xe cộ đi qua. Dự án cũng chưa được cấp hệ thống điện, nước. Nhiều ô đất quây gạch nhưng nền đất vẫn là sình lầy.

Một người dân có đất tại đây cho biết, cách đây gần chục năm, ông đã đóng tiền để làm hạ tầng kỹ thuật khu đất. Tuy nhiên đến nay khu đất vẫn không được hoàn thiện để người dân dọn vào sinh sống.

Tương tự tại khu đất dịch vụ 2, phường Đồng Mai (quận Hà Đông), hơn 50 hộ dân tại đây đã phải sống trong tình trạng thiếu hạ tầng, thiếu điện nhiều năm qua. Ông Thách (người dân tại đây) cho biết, các hộ dân về đây sinh sống đã nộp đủ số tiền là hơn 82 triệu đồng vào ngân sách để quận Hà Đông thực hiện việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ, đấu nối điện lưới...

Nhưng suốt thời gian dài, quận Hà Đông không thực hiện trách nhiệm để những hộ dân được hưởng quyền lợi cơ bản nhất. Riêng về việc thiếu điện, nhiều em học sinh tối vẫn phải thắp đèn dầu học bài, rất khổ sở.

Nhiều nỗi lo với đất dịch vụ

Theo tìm hiểu của PV, xã An Thượng được nhà nước giao 12,5 ha đất dịch vụ để đền bù cho người dân. Cuối năm 2021, UBND xã An Thượng tiến hành bàn giao 319 ô đất dịch vụ giai đoạn 1. Đến đầu quý 2/2022, đã bàn giao thêm 115 ô đất dịch vụ giai đoạn 2.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết, dự án này do UBND xã An Thượng làm chủ đầu tư. Dự án nghiệm thu theo khối lượng hoàn thành, chưa quyết toán.

Cũng theo ông Hoàng, sau khi có đơn thư của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã có thông báo về tiếp nhận tin báo về tội phạm, do đó, dự án dừng triển khai chờ kết quả của cơ quan công an.

“Đối với toàn bộ các hồ sơ đất dịch vụ đã có, chúng tôi phấn đấu hoàn thành giao trong năm 2024”, ông Hoàng thông tin.

Theo tài liệu của Cty Cổ phần Giao thông Hà Nội (đơn vị thi công hạ tầng khu đất dịch vụ 12,5ha tại xã An Thượng), tháng 6/2019 UBND xã An Thượng ký hợp đồng thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ 12,5ha, với giá trị hợp đồng 25,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 4/2020.

Đến ngày 20/4/2022, đơn vị thi công đã thực hiện 88% giá trị hợp đồng. Đơn vị này kiến nghị chuyển lại cho nhà thầu giai đoạn 2 là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức thi công các hạng mục còn lại theo hợp đồng.

Nguyên nhân của việc dừng thi công dự án này là do UBND xã An Thượng nợ tiền nhà thầu, đến nay chưa chi trả. “Do UBND xã An Thượng không thanh toán tiền theo đúng hợp đồng trong thời gian dài nên nhà thầu không đảm bảo nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện thi công các hạng mục còn lại”, văn bản của Cty Giao thông Hà Nội nêu.

Đối với khu đất dịch vụ 2, phường Đồng Mai, đại diện UBND quận Hà Đông thông tin: Từ năm 2007 đến năm 2011, UBND quận Hà Đông đã cơ bản triển khai xong hạ tầng đất dịch vụ. Do chưa có người ở, hạ tầng chưa bàn giao cho các đơn vị quản lý nên nhiều hạng mục về điện đã hỏng, chưa thể đấu nối. Hiện tại quận đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông rà soát, khắc phục, sửa chữa và cố gắng trong năm 2024 hoàn thiện để cung cấp điện cho các hộ dân.