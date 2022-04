Bắt cán bộ ban quản lý dự án ở Bắc Giang

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh bắt một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.

Ngày 20/4, theo Viện KSND tỉnh Bắc Giang, CQĐT - Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.Q.H, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên; T. Q. N, Giám đốc và T. V.M, cán bộ kỹ thuật của công ty X về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thi công công trình dịch chuyển đường dây trung thế 22 (35kV) và hạ thế + chiếu sáng 0,4 kV + thông tin qua địa bàn huyện Việt Yên, đối tượng N và M thi công không đúng thiết kế được phê duyệt, tổ chức nghiệm thu công trình, thiết lập hồ sơ thanh quyết toán không đúng thực tế khối lượng hoàn thành thi công công trình.

Đối tượng N.Q.H có trách nhiệm giám sát thi công công trình nhưng không thường xuyên có mặt tại công trình để giám sát, khi tiến hành nghiệm thu không đủ thành phần, không kiểm đếm khối lượng thi công hoàn thành. Đồng thời, đối tượng M không đối chiếu với bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, không lập biên bản nghiệm thu tại hiện trường, nhưng vẫn ký biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành để M, N lập hồ sơ thanh quyết toán công trình, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng có liên quan, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được thấy có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng H, M, N để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.