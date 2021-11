Bắt buộc bán nhà, đất qua sàn bất động sản: Có tăng thêm chi phí?

TPO - Theo Bộ Xây dựng, hàng tồn kho bất động sản (BĐS) quý III/2021 hơn 15.000 căn, cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường BĐS quý này giảm so với quý trước do một số địa phương lớn phải thực hiện giãn cách kéo dài do dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,...