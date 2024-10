Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô chương trình tri ân lớn nhất năm

Ngày 12/10/2024, tại Trà Vinh, trong lễ quay thưởng đợt 2 chương trình “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga”, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã tìm được chủ nhân là các khách hàng may mắn của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm thành lập Tập đoàn Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Kỷ niệm 28 năm thành lập và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình tri ân lớn nhất năm “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga” với các giải thưởng hướng tới lối sống xanh có tổng giá trị gần 5 tỷ đồng gồm: 3 xe ôtô điện Vinfast VF5 plus, 60 xe máy điện Vinfast Feliz S và nhiều giải thưởng giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/10/2024 dành cho các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tham gia hợp đồng mới và đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Sau 2 tháng triển khai, đã có hơn 21.000 mã dự quay thưởng được phát hành. Riêng trong đợt 2, có hơn 10.600 mã tham gia quay thưởng.

Tại lễ quay thưởng đợt 2 diễn ra vào ngày 12/10/2024, Bảo Việt Nhân thọ đã tìm ra những chủ nhân tiếp theo của 01 giải thưởng ô tô Vinfast VF5 plus, 20 giải thưởng xe máy điện Vinfast Feliz S và 28 giải thưởng giá trị khác. Cùng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, các giải thưởng ý nghĩa này của Bảo Việt Nhân thọ sẽ đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong cuộc sống hàng ngày, cùng lan tỏa tinh thần sống chủ động về tài chính và sức khỏe cho tương lai bền vững.

Danh sách chi tiết 49 khách hàng may mắn trúng thưởng đợt 2 chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 được công bố trên website Bảo Việt Nhân thọ và thông báo trực tiếp tới khách hàng.

Chiếc ô tô Vinfast VF5 Plus duy nhất của đợt 2 đã thuộc về Khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tại Nghệ An. Chị Hoàng Thị Vinh (Đô Lương, Nghệ An) không giấu nổi niềm vui và xúc động khi được Bảo Việt Nhân thọ thông báo trúng thưởng ô tô.“Chị tham gia bảo hiểm nhân thọ với mong muốn tích góp một khoản tiền nhỏ để sau này an hưởng tuổi già, mua may mắn, bán rủi ro cho Bảo Việt Nhân thọ. Khi được nghe Công ty báo trúng giải thưởng ô tô, chị cảm thấy không tin nổi việc mình trúng thưởng, nửa tin, nửa không tin, rất là vui mừng, sung sướng và hồi hộp” – Chị Vinh chia sẻ.

Chương trình khuyến mại “Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga” sẽ kéo dài tới hết ngày 31/10/2024. Chiếc ô tô Vinfast VF5 plus, 20 chiếc xe máy điện Vinfast Feliz S và rất nhiều các giải thưởng giá trị cuối cùng sẽ tiếp tục được trao đến những khách hàng may mắn trên toàn quốc. Dự kiến, lễ quay thưởng đợt 3 sẽ diễn ra trong tháng 11 sắp tới.

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại: https://bit.ly/thelebaovecanhavivuthaga