Bảo Việt nhân thọ tiếp tục dẫn đầu top 10 'Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2022'

Ngày 03/08/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố và trao giải Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022”. Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục được bình chọn ở vị trí dẫn đầu khối các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trước đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã vinh dự đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì - danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng.

Tự hào thương hiệu Việt 6 năm dẫn đầu TOP 10

Sau hơn 2 năm đối mặt với những khó khăn do những tác động của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều ghi nhận kết quả rất tích cực. Trong bối cảnh phục hồi chung của toàn nền kinh tế, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Với sự quan tâm và nhìn nhận ngày càng đúng đắn hơn của người dân về những lợi ích mà Bảo hiểm mang lại, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính tới cuối tháng 5/2022, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.715 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng hành với sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Năm 2022, Vietnam Report tiếp tục công bố và tổ chức lễ trao giải “Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam”. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập, khách quan và được công bố thường niên từ năm 2016 dựa trên bộ tiêu chí đánh giá toàn diện kết hợp nghiên cứu chuyên sâu do các chuyên gia phân tích có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện. Theo kết quả được công bố, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín”. Đây là lần thứ 6 Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh ở vị trí dẫn đầu này, khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động thương hiệu, truyền thông tích cực và mức độ tín nhiệm cao từ người dân và các chuyên gia uy tín hàng đầu.

Bà Thân Hiền Anh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: “Uy tín thương hiệu là tài sản vô giá của doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. 6 năm dẫn đầu Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng và vị thế của Bảo Việt Nhân thọ trong lòng người dân Việt Nam, khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt luôn kiên tâm vì lợi ích của người Việt”.

26 năm tận tâm bảo vệ giá trị Việt – bảo vệ gia đình Việt

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ luôn chú trọng việc nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới ngày càng ưu việt dựa trên nhu cầu và thói quen của người dân, trở thành lá chắn vững chắc cho các gia đình Việt Nam trước những rủi ro trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ đã tích cực đầu tư nâng cấp, phát triển công nghệ, tiến hành chuyển đổi số, tạo sự bứt phá trong công tác quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Tính đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang phục vụ hơn 17,4 triệu lượt khách hàng, bảo vệ và hoạch định tài chính cho hàng triệu các gia đình Việt, đầu tư trở lại nền kinh tế Việt Nam hơn 121 nghìn tỷ đồng thông qua hình thức trái phiếu chính phủ, đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo báo cáo kết quả toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, hết tháng 5/2022, Bảo Việt Nhân thọ vẫn tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm, chiếm 19,7% toàn thị phần.

Bên cạnh việc nỗ lực phát triển các sản phẩm ưu việt và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ đã luôn tích cực gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, kiên tâm thực hiện sứ mệnh “Bảo vệ Gia đình Việt – Bảo vệ lợi ích Việt”. Ngay khi dịch Covid 19 ập đến, Bảo Việt Nhân thọ là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đóng góp số tiền lớn nhất là 30 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống covid, cùng Chính phủ và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Trong nhiều năm qua, hơn 15.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí, hơn 26.000 em học sinh nghèo hiếu học trên cả nước đã được trao tặng học bổng là những chiếc xe đạp từ “Quỹ xe đạp chở ước mơ” của Bảo Việt Nhân thọ, giúp chắp cánh tương lai, đồng hành cùng các em trên con đường đến trường. Bên cạnh đó, Quỹ Tận Tâm của Bảo Việt Nhân thọ cũng đã trao tặng các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nhiều em nhỏ có cha mẹ bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông. Chương trình ngày Quốc tế Yoga được Bảo Việt Nhân thọ tổ chức thường niên tại nhiều tỉnh thành với nhiều hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa tinh thần sống khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, vì một xã hội an bình và thịnh vượng.

Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ đã tiếp tục vinh dự đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì - danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng, khẳng định vị thế thương hiệu bảo hiểm quốc gia trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.