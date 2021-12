Bảo Thanh, Võ Hạ Trâm và dàn sao Việt đón 'thiên thần nhỏ' năm 2021

TPO - Bảo Thanh, Võ Hạ Trâm, Quế Vân… là những sao nữ sinh con trong năm 2021. Trong đó, An Nguy thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi sinh con đầu lòng với người yêu đồng giới.

Bảo Thanh

Bảo Thanh chào đón con gái thứ hai vào tháng 5/2021. Bảo Thanh chưa tiết lộ tên thật của con gái nhưng từ ngày còn mang bầu, vợ chồng cô đã gọi con gái với cái tên thân thương là bé NaNu.

Vợ chồng Bảo Thanh kết hôn năm 2011 khi nữ diễn viên mới 21 tuổi và đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Con trai lớn của cặp đôi năm nay đã 10 tuổi.

Trước đây, Bảo Thanh từng chia sẻ cô và ông xã Đức Thắng đã muốn có em bé thứ hai từ vài năm trước nhưng chưa thuận lợi sinh con vì bận rộn với nhiều vai diễn tâm đắc.

Tháng 7/2020 Bảo Thanh tuyên bố tạm nghỉ đóng phim một thời gian để toàn tâm nghỉ dưỡng và chuẩn bị kế hoạch sinh con thứ hai. Tin vui đã đến với vợ chồng nữ diễn viên vào tháng 9/2020.

Bảo Thanh sinh năm 1990 và là một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích ở mảng phim truyền hình. Cô gây ấn tượng với loạt vai diễn trong phim: Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Những ngày không quên…

Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2021. Bé nặng 2,3kg, dài 50cm và có nhiều nét giống bố. Cô đặt tên con gái là Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon.

Võ Hạ Trâm từng chia sẻ, cô không khỏi lo lắng khi phải sinh con trong mùa dịch và đó là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 bày tỏ: “Thật sự hai chữ viên mãn là điều mà Trâm đang cảm nhận ngay lúc này”.

Trong suốt quá trình mang thai, Võ Hạ Trâm áp dụng chế độ ăn chay theo tư vấn của chuyên gia và thường xuyên tập luyện thể dục. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1990 thừa nhận ông xã luôn quan tâm, hỗ trợ khi cô mang bầu.

Trước đó, Võ Hạ Trâm từng chia sẻ quan điểm về việc làm mẹ: “Tôi nghĩ việc nuôi con rất quan trọng vì đó là thành phẩm của mình mà. Mình phải giáo dục con thành người tốt chứ không phải cứ mặc con để đi làm công việc của mình. Điều đó rất tội cho con và tội cho mình”.

An Nguy

Vào tháng 12/2020 An Nguy bất ngờ công khai việc có con chung với người yêu đồng giới Alex Nguyễn. Đến tháng 3/2021, An Nguy sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Bé gái của An Nguy và Alex Nguyễn được đặt tên là Thiên Ý, gọi thân mật là bé Bay. An Nguy từng viết trên trang cá nhân: "Mình vừa có em bé, và bản thân mình cũng chưa dám chắc liệu mình có thể trở thành người mẹ đủ tốt cho con hay không. Mình chỉ biết cố gắng hết sức, dù lúc vui hay buồn, không để con phải cô đơn trong cuộc đời này".

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. Cô là vlogger đời đầu được nhiều người hâm mộ biết đến. Năm 2016, cô gây chú ý khi tham gia The Face, vào đội của Hoa hậu Phạm Hương. An Nguy cũng từng tham gia một số phim điện ảnh như: Chờ em đến ngày mai, Chú ơi, đừng lấy mẹ con!... Sau khi vướng scandal với Kiều Minh Tuấn, cô rút khỏi showbiz và trở về Mỹ để hoàn thành việc học. Sau đó, An Nguy công khai chuyện tình với người yêu đồng giới và sinh con.

Chúng Huyền Thanh

Người mẫu Chúng Huyền Thanh sinh con trai thứ hai bằng phương pháp mổ vào tháng 4/2021. Theo tiết lộ của Jay Quân em bé dài 51 cm, nặng 3,7 kg, được đặt tên thân mật là Jason. "Con trai có da trắng, đôi mắt giống bố, mũi miệng lại giống mẹ. Dù chào đời sớm hơn so với ngày dự sinh, may mắn cả hai mẹ con đều bình an, khỏe mạnh"- Jay Quân nói.

Jay Quân và Chúng Huyền Thanh quen biết nhau từ năm 13 tuổi, cùng quê Hải Phòng. Từ mối quan hệ bạn bè, họ dần nảy sinh tình yêu. Cả hai kết hôn cuối năm 2017. Bé trai đầu lòng hiện ba tuổi.

Jay Quân sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm N.O.B.B và hiện theo đuổi sự nghiệp độc lập. Ngoài ca hát, anh còn tham gia một số bộ phim. Jay Quân cũng có thời gian làm mẫu và đoạt giải gương mặt triển vọng tại Asia New Star Model Festival 2015. Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, là Á quân The Face Vietnam 2016. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Quế Vân

Quế Vân hạ sinh quý tử vào tháng 7/2021. Được biết, Quế Vân sinh thường, con trai cô nặng 3,7kg. Tuy nhiên, vừa mới hạ sinh 1 ngày, Quế Vân đã thông báo ra viện. Đáng chú ý, bà mẹ 3 con còn tiết lộ tự lái xe về nhà, lạc quan chủ động trong mọi tình huống. "Ai cũng ngạc nhiên sau 1 ngày sinh bé Vân ra viện. Vân còn tự lái xe đi đẻ mọi người tin không? Tinh thần lạc quan chủ động trong mọi tình huống sẽ khiến bạn thực sự là một nghị lực sống mà nhiều người phải học hỏi”- Quế Vân chia sẻ.

Con trai thứ ba của Quế Vân là kết quả mối tình của cô với tình trẻ kém tuổi người Hải Phòng. Trong thời gian cô mang thai, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thậm chí ẩu đả. Sau khi em bé chào đời, bạn trai tuyên bố không nhận con. Điều đó làm Quế Vân ức chế và “bóc phốt” mọi thói hư tật xấu của tình cũ. Cô không để con nhận cha vì cho rằng anh không xứng đáng và quyết định khai sinh cho con để trống tên bố.