Bảo Ngọc: ‘Đường đua Hoa hậu Việt Nam năm nay gay cấn’

TPO - Vừa trở về từ cuộc thi Miss Intercontinental, Hoa hậu Bảo Ngọc được mời ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Trước những ý kiến lo ngại Bảo Ngọc chưa đủ kinh nghiệm, cô khẳng định vị trí giám khảo không quá sức với mình. “Tôi non kinh nghiệm không có nghĩa non năng lực”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Có mặt tại sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc gầy thấy rõ, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Theo Bảo Ngọc, cô sút cân từ quá trình tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2022.

Tôi non kinh nghiệm không có nghĩa non năng lực

Với những gì đã thể hiện và việc giành được vương miện Hoa hậu Liên lục địa, Bảo Ngọc được tin tưởng giao vị trí “cầm cân nảy mực” tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Bên cạnh những ý kiến đồng tình vẫn còn không ít lo ngại cho rằng Bảo Ngọc chưa đủ kinh nghiệm.

Trả lời Tiền Phong, Bảo Ngọc khẳng định vị trí giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 không quá sức với mình. “Tôi nghĩ rằng ban tổ chức, ban giám khảo nhìn thấy tiềm năng của mình và cảm thấy tôi đủ năng lực mới cho tôi ngồi ở vị trí đó. Tôi non kinh nghiệm không có nghĩa non năng lực. Thực sự, kinh nghiệm và số lượng chưa chắc đã định đoạt chất lượng. Như mọi người đã thấy, tôi đã trải qua một số đấu trường nhan sắc và giành được vương miện chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Điều đó, chứng minh sự tiến bộ của tôi và tôi có am hiểu nhất định trong việc làm thế nào để trở thành một nhân vật truyền cảm hứng trong cuộc thi”.

Bảo Ngọc chia sẻ thêm có thể mọi người chưa có niềm tin ở cô nhưng hãy tin những vị giám khảo “lão làng”. Họ có khả năng nhìn thấy những thí sinh tiềm năng thì họ cũng có thể nhìn thấy những người chấm ra được thí sinh tiềm năng đó.

Ghi nhận thực tế, nhiều thí sinh rời vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo đều bày tỏ ấn tượng đặc biệt về Bảo Ngọc.

Thí sinh Hoàng Lan Phúc (sinh năm 2000, Bắc Giang) cho biết cô ấn tượng sự thân thiện, dễ gần của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: “Tôi nghĩ rằng vòng phỏng vấn kín căng thẳng nhưng hoàn toàn trái ngược. Tôi nhận được sự động viên của Bảo Ngọc, cô ấy giúp cuộc trò chuyện với giám khảo trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn”.

Sau khi ban giám khảo công bố Top 33 vào chung khảo toàn quốc, bên cạnh sự vui mừng, hạnh phúc của những thí sinh được đi tiếp, nhiều cô gái ngồi buồn, trầm ngâm ở hội trường. Bảo Ngọc bước tới, cô nói: “Tôi từng đến sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 và may mắn được đi tiếp. Sau đó, tôi dừng chân ở top 22 và có chút nuối tiếc. Tuy nhiên, đó không phải là thất bại, chỉ đơn giản là dừng lại. Hôm nay, Bảo Ngọc trở lại và ngồi ở vị trí ban giám khảo. Tôi chính là cô gái dừng chân ở top 22 năm ấy. Thế nên tôi nghĩ rằng tất cả bạn ngồi ở đây đều có tiềm năng để làm điều lớn lao và đạt được ước mơ của mình. Các bạn buồn ngày hôm nay thôi rồi gạt lại tất cả, nỗ lực để làm những điều mình mong muốn. Mạnh mẽ lên”.

Chờ sự bứt phá của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022

Tràng pháo tay lớn của những thí sinh phải dừng lại ngày hôm đó cho thấy sự tâm lý của Bảo Ngọc và có lẽ họ được an ủi, truyền cảm hứng từ cô.

Chia sẻ với Tiền Phong, Bảo Ngọc thú nhận cô và Á hậu Thụy Vân có lợi thế khi từng là thí sinh trong các cuộc thi nhan sắc trước đó. “Chúng tôi đều là thí sinh, từng vô cùng áp lực khi đứng trước dàn ban giám khảo. Vì vậy, tôi và chị Thụy Vân đều chú ý tới việc tạo cảm giác thoải mái cho các thí sinh trong phòng thi để các bạn tự tin, thể hiện bản thân”, Bảo Ngọc thổ lộ.

Đánh giá về dàn thí sinh năm nay, Bảo Ngọc cho biết cô bất ngờ về sự đồng đều từ ngoại hình, chiều cao tới học vấn. Theo Bảo Ngọc, nhiều thí sinh cao trên 1,7 m và đa số đều có trình độ đại học. Ngoài ra, khả năng tiếng Anh của các cô gái cũng khá ấn tượng.

“Không chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy, nhiều thí sinh rất tự tin. Đây là tín hiệu đáng mừng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 khi ngày càng nhiều những cô gái tri thức nhận ra giá trị của mình. Họ nhận ra được tiềm năng của mình và tìm đến đấu trường nhan sắc, sân chơi Hoa hậu Việt Nam”, Bảo Ngọc tâm sự.

Từ thực tế về chất lượng thí sinh, Bảo Ngọc nhận định đường đua Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ gay cấn. “Tôi chưa từng làm giám khảo cuộc thi nhan sắc cho tới hiện tại nhưng tôi từng là thí sinh tham gia đấu trường quốc tế, tôi nhận thấy thí sinh năm nay khá đồng đều, để đoán ai nổi bật nhất, ai có ưu thế đăng quang là rất khó. Chúng ta sẽ chờ vào hành trình của họ tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và xem ai thực sự bứt phá”, Bảo Ngọc nhấn mạnh.

Trước mắt, Bảo Ngọc hoạt động tại Việt Nam trước khi nhận được lịch trình chính thức của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Bảo Ngọc khẳng định dù là ở đâu và trong bất cứ hoạt động nào cô mong muốn lan tỏa giá trị và tinh thần của thông điệp power beauty từ vương miện mà mình đã đạt được.

“Tôi vẫn đang trong quá trình trao đổi với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa về lịch trình của mình sắp tới. Sẽ có sự kiện ở những quốc gia khác nhau và tôi đồng hành với tư cách đại sứ. Hiện tại, tôi muốn đóng góp và cống hiến ngay trên chính quê hương Việt Nam”, Bảo Ngọc chia sẻ.