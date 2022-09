Bảo hiểm PVI lần thứ hai liên tiếp được vinh danh top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Vượt qua 3 năm đại dịch, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Bảo hiểm PVI lần thứ 2 liên tiếp là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam giai đoạn 202 0 -202 1 và 2021-2022 (Top 50).

Bảng xếp hạng Top 50 được công bố bởi báo VietnamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2021-2022.

Các tiêu chí xếp hạng chính của Top 50 bao gồm:

- Lợi nhuận trước thuế

- Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp có tên trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao và ổn định trong giai đoạn 2021-2022.

Nhờ sách lược thích ứng linh hoạt và kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả chi phí, đẩy mạnh việc bán bảo hiểm qua các trang thương mại điện tử… 6 tháng đầu năm 2022 Bảo hiểm PVI hoàn thành 63,6% kế hoạch năm, đạt tổng doanh thu gần 6.759 tỷ đồng, hoàn thành 118,5% kế hoạch 6 tháng, tăng trưởng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 19,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 326,6 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch 6 tháng và 52,9% kế hoạch năm.

Với kết quả kinh doanh này, Bảo hiểm PVI chiếm 16% thị phần, tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam và góp phần giữ vững danh hiệu trong bảng xếp hạng Top 50 giai đoạn 2021-2022.

Bảo hiểm PVI cũng là doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ duy nhất nhận được các xếp hạng danh giá: Xếp hạng B++ từ tổ chức xếp hạng năng lực tài chính uy tín hàng đầu thế giới A.M. Best và Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Non – Life Insurance Company) từ Tạp chí Tài chính Quốc tế International Finance Magazine (IFM) của Vương quốc Anh.