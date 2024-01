Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ tài chính và sức khỏe cho người dân

Sau 30 năm phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Bước sang tuổi 31, thị trường được kỳ vọng phát triển theo hướng chất lượng, lành mạnh và bền vững hơn, và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước .

Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính - ông Hồ Đức Phớc đã khẳng định: “Thị trường bảo hiểm ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như một phần đem lại sự bảo vệ về tài chính, sức khỏe cho nhân dân”.

Theo số liệu thống kê ước cả năm 2023, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng: Tổng tài sản ước đạt 913.336 tỷ đồng; Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 762.580 tỷ đồng; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86.467 tỷ đồng. Thị trường bảo hiểm cũng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách các nhà nước về lao động, việc làm và xã hội khi giải quyết hơn 1 triệu việc làm cho các người lao động.

Nhìn lại 30 năm hình thành, phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, người Việt ngày nay đã hiểu, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có thể giúp họ và gia đình được bảo vệ phần nào trước những rủi ro tài chính trong cuộc sống nhiều bất trắc. Thực tế cũng cho thấy bảo hiểm đang thể hiện tốt vai trò bảo vệ quan trọng của mình. Theo con số mới nhất từ Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ tính trong năm 2023, các công ty BHNT đã chi trả quyền lợi cho khách hàng khoảng trên 57,6 ngàn tỷ đồng, tăng 42,1% so với năm 2022.

Trách nhiệm bảo vệ là trách nhiệm trọn đời

Tại thị trường Việt Nam, trong gần 19 năm qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb (“Chubb Life”) đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 70.000 khách hàng với số tiền hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó, chỉ tính riêng năm 2022 và 2023 là hơn 3.100 tỷ đồng.

Mới đây, chị A.H. ở Hà Nội, cũng như nhiều khách hàng khác của Chubb Life, khi nhanh chóng nhận được chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3,2 tỷ đồng từ Chubb Life đã vượt qua cú sốc tinh thần, yên tâm chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Vài tháng trước, Chubb Life vừa chi trả khoản tiền 3,1 tỷ đồng cho gia đình hai khách hàng bị thiệt mạng trong vụ cháy cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp Huyện Hoài Đức, Hà Nội, hay cho gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân, Hà Nội …

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Tổng giám đốc Cấp cao của Chubb Life Việt Nam chia sẻ: “BHNT là trách nhiệm trọn đời. Để đồng hành cùng khách hàng và có mặt ngay khi họ khó khăn nhất, trách nhiệm của nhà cung cấp giải pháp BHNT phải thể hiện qua giá trị thực sự mà BHNT mang lại cho khách hàng. BHNT phải vì con người, nên dịch vụ của Chubb Life được nghiên cứu và chăm chút kỹ lưỡng, từ cách tổ chức vận hành hoạt động kinh doanh tới từng trải nghiệm khách hàng, từ sản phẩm được thiết kế phù hợp nhất với từng hoàn cảnh cho đến quy trình xử lý bồi thường minh bạch và nhanh chóng."

Cũng theo bà Giang, Chubb Life nổi tiếng ở thị trường BHNT Việt Nam với nền tảng vững vàng. Nhờ có đội ngũ thẩm định rất giỏi chuyên môn, quy trình thẩm định của Chubb Life đúng, chắc, nghiêm ngặt, nên việc chi trả quyền lợi bảo hiểm công bằng và nhanh chóng, chỉ trong vòng 24 giờ với eClaim trên ứng dụng Chubb eConnect. Đây cũng là công ty hàng đầu thị trường về hiệu quả kinh doanh, với tỷ lệ duy trì hợp đồng rất cao, và đặc biệt tuân thủ quy định của pháp luật cũng như tiêu chuẩn khắt khe của Tập đoàn.

BHNT – An tâm khi khách hàng đã hiểu

Khi chia sẻ về cơ duyên đến với BHNT và được bảo vệ, chị A. H. - khách hàng của Chubb Life ở Hà Nội tâm sự: “Tôi nhận thức rõ ý nghĩa bảo vệ của BHNT sau khi được tư vấn tận tình và dành thời gian tự tìm hiểu. Thế rồi, tôi yên tâm lựa chọn giải pháp bảo vệ từ Chubb Life cho bản thân và cả gia đình. Không ngờ rằng lại có lúc tôi thấy quyết định này đúng đắn đến thế. Thực sự, khoản chi trả nhanh chóng của Công ty đã giúp tôi tự tin hơn nhiều khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Các con tôi nhờ vậy cũng phần nào yên tâm”.

“Khoản chi trả nhanh chóng của Chubb Life đã giúp tôi tự tin hơn nhiều khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp.” – chị A.H. chia sẻ (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: “Thông thường, khách hàng tham gia BHNT đi hết hành trình của hợp đồng sẽ nhận lại khoản bảo hiểm của mình như là một khoản tiền tiết kiệm. Trong những trường hợp bất ngờ gặp sự kiện bảo hiểm, dù người tham gia mới chỉ mua bảo hiểm được một thời gian ngắn, mới đóng số tiền phí bảo hiểm còn ít, thì công ty bảo hiểm vẫn sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm”.

Ý nghĩa và tiềm năng phát triển của bảo hiểm nhân thọ là không thể phủ nhận. Ông Dũng cũng khẳng định, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là ngành đặc thù, có Luật Bảo hiểm để chi phối hoạt động kinh doanh. Vì vậy, các nội dung, điều khoản ở hợp đồng của các công ty BHNT đều đã được các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm quy định và giám sát rất chặt chẽ.

Còn về phía khách hàng, cần cẩn trọng đọc thật kỹ hợp đồng khi có ý định tham gia BHNT. Khách hàng cần tự mình đọc, nắm được những điều khoản cơ bản, và yêu cầu người tư vấn bảo hiểm giải thích rõ ràng trước khi quyết định mua BHNT. Trong một số trường hợp, khách hàng nên có sự tham vấn của chuyên gia pháp lý nếu cảm thấy mình chưa thực sự hiểu rõ các điều khoản và các ràng buộc được quy định trong hợp đồng. “Hiểu rõ từ đầu, biết chắc mình cần gì, sẽ được bảo vệ như thế nào, với những điều kiện cụ thể gì, thì sẽ không còn chuyện tiếc nuối về sau, chỉ còn lại sự an tâm thôi”, ông Dũng nói.

BHNT là giải pháp an sinh xã hội bền vững, giúp người dân giảm thiểu rủi ro và đảm bảo cuộc sống ổn định, cũng như góp phần xây dựng xã hội an toàn, thịnh vượng. Hiện nay Việt Nam đang đối mặt với sức ép lên hệ thống y tế, giáo dục và an sinh xã hội khi vượt mốc 100 triệu dân. Chính vì thế, Chính phủ cũng đặt kỳ vọng tỷ lệ người dân được bảo hiểm sẽ tăng trưởng rõ rệt trong thời gian tới, từ mức 11% hiện nay lên 15% vào năm 2025.