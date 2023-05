Bán xăng kém chất lượng, doanh nghiệp bị phạt nặng

TPO - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, Cục Quản lý thị trường Bình Dương vừa phát hiện trường hợp Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn bán ra thị trường 15.000 lít xăng kém chất lượng. Công ty này sau đó đã bị phạt gần 900 triệu đồng.

Theo thông tin của Cục Quản lý thị trường Bình Dương, sau nhiều ngày thực hiện biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Đội 3, Phòng PC03 - Công an tỉnh Bình Dương mua mẫu xăng, test nhanh sàng lọc trên địa bàn được phân công quản lý và phát một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Đội Quản lý thị trường số 5 đã chủ trì, phối hợp với Đội 3, Phòng PC03 - Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn (địa chỉ Ga Sóng Thần, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An).

Tại hiện trường, bằng máy test nhanh của Đội Quản lý thị trường số 5, đoàn kiểm tra đã tiến hành test nhanh mẫu xăng RON 95-III tại cột đo số 2 và cột đo số 4. Kết quả cho thấy, xăng bán ra có trị số octan lần lượt là 86.5, 86.6. Do nghi vấn về chất lượng xăng Ron 95-III đang kinh doanh nên đoàn kiểm tra lấy mẫu xăng RON 95-III tại cột đo số 2 để gửi đi thử nghiệm chất lượng. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng RON 95-III của Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng.

Theo lực lượng chức năng, giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ tại thời điểm này trên 353 triệu đồng, tương đương với trên 15.000 lít xăng. Với hành vi bán hàng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn số tiền phạt 884.802.400 đồng.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Hồi tháng 6/2022, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 860 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên Bình Dương Phạm Vũ (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vì bán xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn. Theo phát hiện của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Một thành viên Bình Dương Phạm Vũ đã tiêu thục số lượng xăng RON 95-III kém chất lượng là 11.460 lít.