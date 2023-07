BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 2

Trong đợt 1 của Chiến dịch, toàn đoàn tổ chức được 41.431 đội hình với sự tham gia của 1.947.976 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các phần việc trong các chương trình, chiến dịch nhánh.

Bên cạnh đó, trong đợt 1 đã có 33.946 tin, bài viết liên quan đến chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè được các cơ quan báo chí, các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đăng tải trên báo chí, mạng xã hội, website. Tổng lượt tiếp cận về các tin, bài trong Chiến dịch là 100.694.392 lượt.

Chỉ trong đợt 1 Chiến dịch, trên cả nước đã triển khai tổng cộng 354 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 37,94 tỷ đồng; 1.975 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 53,168 tỷ đồng; 19.731 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tiến hành khảo sát và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực tại các địa bàn. Một số đơn vị có mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của nhân dân địa phương.

* Hoạt động tại làng thanh niên lập nghiệp: Đã có 11 đơn vị triển khai 49 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tình nguyện tại dự án Làng thanh niên lập nghiệp. với tổng giá trị làm lợi là hơn 850 triệu đồng.

* Hoạt động Đảo Thanh niên: Đã có 06 đơn vị tổ chức 09 đội hình thanh niên tình nguyện ra Đảo Trần và Đảo Bạch Long Vĩ triển khai các hoạt động tình nguyện với tổng giá trị nguồn lực là hơn 300 triệu đồng.

* Hoạt động tại địa bàn 16 dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người: tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức được 517 hoạt động tại các địa bàn 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, thu hút hơn 60.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng nguồn kinh phí đã triển khai là gần 6,6 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 02/7/2023, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã hoàn thiện cơ bản công tác triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 với việc hỗ trợ 03 kỳ thi: kỳ thi lên lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực tại một số trường Đại học tổ chức.

Trong đợt 1, trên cả nước đã thành lập 1.814 đội hình tình nguyện, với 59.012 chiến sĩ tình nguyện.

Sáng ngày 28/6/2023, trong đợt cao điểm kỳ thi THPT, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức 4 đoàn công tác thăm, tặng quà nhằm động viên các đội hình. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lưu ý các đội hình tình nguyện trong công tác triển khai hỗ trợ thí sinh cần tối đa hoá các phương thức hỗ trợ; hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu của các thí sinh; trong thời gian thí sinh làm bài thi tập trung hỗ trợ người nhà thí sinh và phối hợp với cơ quan chức năng ổn định an ninh trật tự bên ngoài địa điểm thi,... Bên cạnh đó, dặn dò các tình nguyện viên cũng cần chú ý đảm bảo sức khoẻ trong quá trình triển khai hoạt động.

Quảng Ngãi: Gần 1.000 tình nguyện viên của các đội hình tình nguyện thuộc 13 huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh đã đồng hành, tiếp sức tại 34 điểm thi trong tỉnh. Các huyện vùng cao trao 1.400 suất ăn trưa, nước uống miễn phí cho thí sinh.

Cà Mau: 35 đội hình tình nguyện với hơn 470 lực lượng là đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện luôn túc trực xung quanh các điểm thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh nhanh nhất. Trong đợt này, các đội hình đã hỗ trợ khoảng 29.521 chai nước suối, 542 lượt xe ôm miễn phí, 129 lượt điện thoại 0 đồng, 510 áo mưa, 9.353 phần ăn, 587 dụng cụ học tập, 417 chỗ nghỉ cho thí sinh,…

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đợt 1 Chiến dịch đã thành lập 6.172 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh với 290.779 sinh viên ở 891 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước, tham gia triển khai.

Bình Dương: Chiến dịch Mùa hè xanh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Phú Quý như trao tặng 02 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; 09 Bảng quét mã QR tại các địa điểm di tích; công trình thanh niên “Cột điện nở hoa", “Tổ điểm bờ kè biển”, “Thay áo mới cho Bức tường cũ”; Trao tặng Công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc”; hoàn thiện 02 công trình “Sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”,…

Nghệ An: Ngày 01/7, Tỉnh đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên VN tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2023. Trong Chiến dịch năm nay, tỉnh Nghệ An có 800 chiến sĩ tình nguyện cấp tỉnh tham gia chiến dịch với tinh thần xung kích, tình nguyện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.

Chiến sĩ Mùa Hè Xanh năm 2023 đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngô Văn Hậu - Chủ nhiệm CLB Tiếng nói thanh niên, chiến sĩ chiến dịch Mùa Hè Xanh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia HCM được tạo điều kiện để phát triển và chính thức bước vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục trở thành một trong những hạt giống đỏ ưu tú từ lòng chiến dịch. Đó vừa là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, cũng vừa là động lực để phong trào thanh niên, sinh viên phải tiếp tục tạo những môi trường phù hợp, tích cực, để phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Đảng trong hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Trong đợt 1 triển khai, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với 5.671 đội hình tham gia, 463.195 chiến sĩ tình nguyện tại 4.135 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Theo bước chân tình nguyện, những món quà thơm thảo từ ve chai: Giữa cái nắng tại TP. Hồ Chí Minh những ngày qua, các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, H.Hóc Môn len lỏi qua từng khu phố để xin, nhặt ve chai. Trời nắng nóng nhưng gương mặt các em luôn toát lên sự vui tươi vì biết mình đang làm một việc ý nghĩa. Từ những vỏ chai nhựa, lon bia, thùng giấy vứt đi, tình nguyện viên Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ "biến" thành những suất học bổng, những phần quà cho trẻ em ở các mái ấm tình thương.

Kon Tum: Huyện đoàn - Hội LHTN huyện Ngọc Hồi tổ chức Chiến dịch Hoa phượng đỏ tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y. Tại chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi; Trao tặng quà cho đoàn viên thanh niên, các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID;…

Đắk Nông: Sôi nổi tổ chức nhiều các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi. Trong dịp hè năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận khoảng 120.000 học sinh tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương. Các cơ sở đoàn đã tổ chức 512 hoạt động sinh hoạt hè, 54 hoạt động ôn tập hè, 140 hoạt động văn nghệ, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; xây dựng mới 3 khu vui chơi; bảo trì, sửa chữa 21 điểm sinh hoạt; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1.400 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng triển khai được tổng số 7.289 đội hình cùng với sự tham gia của 230.660 chiến sĩ tình nguyện của 7.183 cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đội hình triển khai thực hiện.

Hà Tĩnh: Tình nguyện quốc tế trên nước bạn Lào. Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đội hình “Kỳ nghỉ hồng cấp tỉnh” với nòng cốt là các y, bác sỹ trẻ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Hà Tĩnh và đại diện các sở, ngành chuyên môn đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 300 người dân Bản Thông Viengkhăm trong 3 ngày (13-15/6/2023)

Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, VNPT Cao Bằng phối hợp tổ chức Chương trình “Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng” năm 2023 tại khu du lịch Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng vào ngày 01/7. Chương trình đã phát động triển khai Công trình thanh niên - Đường cây biên giới “Trồng, chăm sóc 1.200 cây hoa kèn hồng và hoa chuông vàng góp phần tạo cảnh quan đẹp và thu hút khách du lịch tại Thác Bản Giốc với tổng trị giá: 900.000.000đ; trao tặng các suất quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó; tặng biển thông tin du lịch cho Ban Quản lý Thác Bản Giốc.

Cần Thơ: Ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng với 06 đội hình chuyên của chiến dịch cụ thể: Đội hình Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cho Thanh niên Cán bộ công chức - viên chức; Đội hình Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cho Thanh niên Công nhân; Đội hình Trí thức trẻ hướng dẫn sử dụng máy tính, Internet, mạng xã hội an toàn cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số; Đội hình Tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đội hình Chuyển đổi số cộng đồng 83 xã, phường, thị trấn; Đội hình Chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai trên toàn quốc với 6.444 đội hình với 401.242 lượt chiến sĩ tình nguyện.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 10/6, Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên-Hội phụ nữ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị Khối LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023. Tại chương trình, các đơn vị đã ra mắt các đội hình gồm: Đội hình chỉnh trang đô thị, làm sạch biển và chống rác thải nhựa; tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; xung kích tuyên truyền pháp luật và Chuyển đổi số; Tuyên truyền Pháp luật và Truyền thông, võ thuật Vovinam, phản ứng nhanh Hiến máu tình nguyện và CLB tiếng Anh.

Hà Nội: Ngày 17/6, tại huyện Mê Linh, Thành đoàn - Đoàn Thanh niên Công an thành phố - Huyện đoàn Mê Linh tổ chức ra quân chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân. Tại chương trình, các đơn vị đã dành tặng 110 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khánh thành công trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ”; tặng 2 công trình sân chơi thiếu nhi cho các em thiếu nhi thôn Văn Lôi và thôn Phú Hữu; tặng 200 suất thuốc hỗ trợ tăng đề kháng cho nhân dân tham gia khám bệnh tại chương trình...

Trường Đại học An ninh nhân dân: Chiến dịch Hành quân xanh được triển khai với chủ đề “Dấu chân An ninh tình nguyện”. Chiến dịch có sự tham gia của gần 400 cán bộ, giảng viên và học viên Khóa D30 triển khai hoạt động trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ ngày 12/6 - 30/6/2023. Nhiều công trình, phần việc đã được triển khai thực hiện như: xây dựng 60 trụ đèn năng lượng mặt trời và hoàn thành thắp sáng tuyến đường hơn 6.000m; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại 08 trường Tiểu học, 10 địa điểm sinh hoạt thiếu nhi tại các ấp; tặng 400 áo cờ đỏ sao vàng cho thiếu nhi; Tổ chức thiết kế và phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về tác hại, hậu quả của các loại ma túy, thuốc lá điện tử; các vấn đề liên quan đến mại dâm; tai nạn giao thông; thăm gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 85 phần quà; dọn dẹp nhà và nấu bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 80 người già neo đơn,..

Trong những ngày hè vừa qua, hình ảnh đoàn viên thanh niên cùng người dân trong đó cả những em nhỏ vùng cao tại làng Răng Chuỗi, thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam cùng cõng vật liệu băng đường núi để làm công trình nhà vệ sinh miễn phí khiến nhiều người xúc động.

Từ nơi tập kết vật liệu đến làng Răng Chuỗi phải mất 4 giờ đồng hồ lội bộ đường rừng dốc núi. Xe không thể lên tới nơi nên người dân cùng nhau cõng vật liệu về làng. Để việc vận chuyển được nhanh hơn, mọi người cùng chia nhau cõng những vật liệu như xi măng, tôn, bệ cầu, bản lề, co, ống, lơi, đinh, bay...

Những thanh niên trai tráng có sức khoẻ mang vác những vật liệu nặng cồng kềnh, phụ nữ, em nhỏ tuỳ sức để đưa vật liệu. Điều cảm động nhất là ai ai cũng đều nở nụ cười rất tươi, không nề hà việc cõng đồ, leo dốc nhiều giờ đồng hồ vì công việc chung.