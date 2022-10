BẢN TIN HOA HẬU 6/10: Thiên Ân dự tiệc cùng chủ tịch Hoa hậu Hòa bình

TPO - Hoa hậu Thiên Ân chiến thắng trong cuộc bình chọn Top 10 Pre-Arrival tại cuộc thi Miss Grand International 2022.

Thiên Ân dự tiệc

Chiều 5/10, ban tổ chức Miss Grand International 2022 công bố kết quả của giải thưởng bình chọn Top 10 Pre-Arrival. Theo đó, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã nhận được lượng bình chọn cao nhất trong top 10. Theo sau Thiên Ân trong top 10 là đại diện Thái Lan, Indonesia, Brazil, Malaysia, Guatemala, Mexico, Colombia, Paraguay và Ấn Độ.

Top 10 Pre-Arrival là giải thưởng mà Miss Grand International duy trì nhiều năm qua để khán giả bình chọn cho những thí sinh yêu thích nhất trước khi diễn ra cuộc thi. Với việc dẫn đầu bình chọn của Top 10 Pre-Arrival, Thiên Ân và 9 thí sinh có buổi tiệc tối cùng Mr. Nawat - chủ tịch của Miss Grand International.

Miss Grand International 2022 vẫn có phần thi áo tắm

Mr. Nawat - chủ tịch của Miss Grand International tiết lộ thông tin năm nay phần thi áo tắm - Best in Swimsuit vẫn được tổ chức và phát sóng trên toàn cầu, tuy nhiên phần thi này không phát sóng tại Indonesia để tôn trọng truyền thống văn hóa và tín ngưỡng ở quốc gia này. Mặc dù vậy, nhiều khả năng trong đêm chung kết phần thi bikini sẽ được thay thế hoặc lược bỏ do phát sóng trên truyền hình.

Trước đó, Mr. Ivan Gunawan - giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Grand Indonesia và cũng là đại diện của quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2022 đã xác nhận phần thi áo tắm sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó các thí sinh trình diễn Trang phục thể thao để tôn trọng tín ngưỡng và truyền thống địa phương.

Dàn Hoa, Á hậu tiếc thương thầy dạy catwalk qua đời

Thông tin Anjo Santos - thầy dạy catwalk cho nhiều hoa, á hậu nổi tiếng trong và nước qua đời khiến nhiều khán giả bất ngờ. Các hoa hậu như Lương Thùy Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Kiều Loan, Huyền My đều bày tỏ cảm giác sốc và buồn bã khi hay tin người thầy của mình qua đời.

Anjo Santos là cái tên nổi tiếng với các fan sắc đẹp Việt. Ông là người sáng lập ra trung tâm Modelo Bikolano - trung tâm đào tạo người mẫu và hoa hậu nổi tiếng tại Philippines. Anjo Santos từng là thầy dạy catwalk cho nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt, góp phần đào tạo Á hậu Huyền My thi Miss Grand International 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thi Hoa hậu Thế giới 2017, Hoa hậu H'Hen Niê thi Miss Universe 2018, Á hậu Hoàng Thùy thi Miss Universe 2019.